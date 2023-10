BANSKÁ BYSTRICA - Hokejisti Banskej Bystrice nenatiahli víťaznú sériu na číslo šesť. V 8. kole Tipos extraligy podľahli na domácom ľade bratislavskému Slovanu 2:5. O výsledku rozhodla najmä prvá tretina, v ktorej dali hostia tri góly.

V prostrednej časti tím spod Urpína dvoma gólmi z presiloviek znížil na 2:3, ale v tretej tretine už nepridal presný zásah a Slovanisti si výsledok poistili. „Hrali sme dobre v prvej tretine, takže je to paradoxné, že sme prehrali 0:3, pretože to bola jedna z najlepších tretín pod mnou. Proti nám bol kvalitný tím, Ranford im neskutočne pomohol, má skúsenosti z kvalitných líg, ale povedal som hráčom, že ak vyhráme druhú tretinu, tak stále môžeme vyhrať zápas. Pomohli nám presilovky, strelili sme v nich góly, ale nenadviazali sme na to v tretej tretine. Taký je šport, hostia strelili viac gólov a preto vyhrali,“ hodnotil prehru bystrický kouč Doug Shedden.

Banskobystričania sa presadili iba počas presilových hier. Iskierkou nádeje bol práve druhý gól na 2:3 o ktorý sa postaral Roman Faith. Ani on však nemohol byť po zápase spokojný: „Nehrali sme zle prvú tretinu, ale urobili sme individuálne chyby a Slovan ich trestal. Dostali sme tri góly, čo bo veľa. V druhej tretine sme sa to snažili dobehnúť, ale stálo nás to veľa síl. V tretej sa nám už vyrovnať nepodarilo. Mali sme šance aj v hre päť na päť, len sme ich nepremenili. Aj za to nás Slovan vytrestal. Je iba začiatok ligy, máme pred sebou veľa zápasov. Dnes sme prehrali, ale v piatok môžeme zasa vyhrať, nie je dôvod na žiadnu paniku.“

Slovanisti zvládli nedeľný duel v Banskej Bystrici najmä po taktickej stránke. Hoci v druhej tretine neskórovali, v tretej si vedenie postrážili a náskok zveľadili. „Vstúpili sme do zápasu veľmi dobre. Forčekovali sme, mali sme puk na hokejkách, podarilo sa nám v prvej tretine streliť tri góly. Súper mal tiež šance, ale dobre chytal náš brankár. V druhej tretine sme našou nedisciplinovanosťou dovolili domácim znížiť, a to aj zlou hrou v oslabení, na čom musíme popracovať, tam vidím rezervy. Dostávame veľa gólov v oslabení, na to sa musíme zamerať. Tretiu tretinu sme odohrali perfektne. Nechali sme súpera jazdiť do nás, nahadzoval puky a my sme si ich zbierali. V tretej tretine sa hra odvíjala tak, ako som si to predstavoval,“ hodnotil výhru tréner Slovana Vladimír Růžička, pričom ide o jeho druhé víťazstvo po príchode do tímu a obe dosiahol na klziskách súperov.

Výkon pod Urpínom nepreceňoval: „Musíme ešte zmeniť hru, máme ďalší týždeň na to, aby sme popracovali na nedostatkoch. Musíme si dávať pozor na prečíslenia súperov a potrénovať oslabenia, lebo tie máme špatné. Som rád, že prišiel Ranford, je to hráč, ktorý to vie. Som rád, že necestoval s nami do Košíc, mohol oddychovať a v Banskej Bystrici tak mohol ukázať čo je za hráča. Je to presne to, čo potrebujeme.“ Kanaďan Brendan Ranford odohral v tejto sezóne prvý zápas za Slovan a strelil tri góly. V prvej tretine otvoril skóre duelu, potom zvýšil na 3:0 z pohľadu svojho tímu a tretí zásah dosiahol pri hre Banskej Bystrice bez brankára, keď poslal puk medzi opustené žrde z obranného pásma.