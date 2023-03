Nitra - Hokejisti HC Košice vedú v štvrťfinálovej sérii Tipos extraligy nad Nitrou 3:1 na zápasy a v piatok budú môcť doma spečatiť postup do semifinále. Nitrania však od druhého zápasu série ukazujú, že aj napriek tabuľkovému postaveniu dokážu Košičanom vzdorovať. Ich kapitán Branislav Mezei apeluje na svoj tím, aby nepozeral na stav série. Jeho náprotivok Michal Chovan zas varuje svoj tím pred poľavením.

Nitrania dokázali v utorok získať prvý bod v sérii, keď nadviazali na aktívny výkon z druhého zápasu v Steel aréne a zdolali Košice 5:2. V stredajšom stretnutí hral najnižšie nasadený tím play off s víťazom základnej časti vyrovnanú partiu a o výsledku opäť rozhodovali detaily. "Sme sklamaní, chceli sme vyrovnať sériu. Žiaľ, nestalo sa tak, dve chybičky nás stáli zápas. Nebol to zlý duel z našej strany, všetci bojovali, nikomu sa nedá nič vyčítať. Mali sme streliť ešte jeden gól, šance na to boli. Treba to hodiť za hlavu, brať to zápas po zápase a nepozerať sa na skóre. Chceme vyhrať ďalší zápas, v našom prípade by to znamenalo návrat série do Nitry," uviedol po stretnutí domáci kapitán Mezei.

Košičania boli v druhom stretnutí pod Zoborom živší ako v utorok. Pasívnejší blok v strednom pásme nahradili väčším využitím forčekingu a odmenou im bolo dvojgólové vedenie, ktoré sa ukázalo ako kľúčové. Košický realizačný tím siahol aj po prvej zásadnej zmene v zostave, keď Jaroslava Janusa nahradil v bránke Dominik Riečický, ktorý chytal prvýkrát po troch týždňoch. V jeho predošlých dvoch zápasoch základnej časti si však udržal čisté konto. "Rozhodnutie urobil tréner brankárov. Preberali sme to už po druhom zápase, pretože Jaro Janus bol trocha unavený. Mal však dva dni voľna. Odkedy prišiel do nášho tímu, chytal výborne, preto sme mu verili aj v treťom dueli. Máme však dvoch skvelých brankárov, takže rozhodnutie poslať v štvrtom zápase do bránky Riečického nebolo náročné. Navyše, Jaro inkasoval v prvých troch dueloch pár lacných gólov," povedal tréner Košíc Dan Ceman.

Košičania sú síce zápas od postupu do semifinále, náročnosť posledného kroku si však uvedomuje aj kapitán "oceliarov" Michal Chovan: "Mužstvo musí vyhrať štyri zápasy, aby išlo ďalej. Teraz nemôžeme poľaviť. Ideme ako keby bolo 0:0. Doma do toho dáme opäť 100 percent a pokúsime sa to ukončiť." Piaty duel série hranej na štyri víťazné zápasy je na programe v piatok 24. marca v Košiciach.