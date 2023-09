NITRA - Hokejisti HK Nitra ukončili čakanie na prvé body v novom ročníku Tipos extraligy. V nedeľňajšom 4. kole zaznamenali na domácom ľade víťazstvo 3:2 po predĺžení nad HK Dukla Ingema Michalovce. Napriek tomu "corgoni" nazbierali najmenej bodov v úvodných štyroch dueloch od sezóny 2007/2008. Domáci fanklub dal hráčom najavo nespokojnosť desaťminútovým "štrajkom" bez povzbudzovania.

Tridsaťjedenročný útočník Nitry Tomáš Hrnka rozhodnutie fanúšikov akceptoval a verí, že to mužstvo spod Zobora nakopne k lepším výsledkom. "Môžeme si za to sami svojou hrou, že to až takto vyústilo. Všetci dobre vieme, že nitrianski fanúšikovia fandia v dobrom aj v zlom. Dostali sme jasný signál, ktorý musíme pretaviť v náš prospech, aby to bol pre nás impulz. Berieme to, musíme sa k tomu postaviť chlapsky a začať hrať," povedal odchovanec Nitry, ktorý odohral prvé stretnutie v sezóne, keď sa do zostavy vrátil po zranení: "Ťažký zápas, výkon nebol optimálny, stále to nie je to, čo chceme hrať. Pozitívum je, že sme dokázali otočiť vývoj."

Hostia v úvodnom dejstve prestrieľali svojho súpera v pomere 16:12, no Nitru podržal Libor Kašík. Vďaka českému brankárovi sa ujali vedenia práve Nitrania. V 17. minúte využil početnú výhodu o dvoch hráčov Filip Bajtek. "Výborná úvodná tretina s množstvom šancí. Z môjho pohľadu zbytočné vylúčenie 3 na 5, z ktorého sme inkasovali gól. Prvú tretinu sme mali hru v rukách a mali sme rozhodnúť," uviedol v mixzóne hlavný tréner Michaloviec Peter Kúdelka.

Presilové hry boli dôležitým faktorom aj v prostrednej časti hry, keď sa vývoj otočil v prospech hosťujúcich hráčov. V 31. minúte vyrovnal štvrtým presným zásahom v sezóne Chase Pearson. Americký útočník mal následne prsty aj v góle Petra Bjalončíka z 38. minúty. Do tretej tretiny však Nitrania vstúpili s vôľou zlomiť bodové suchoty, čo sa premietlo aj do herného prejavu. "Corgoni" mali v tretej dvadsaťminútovke výraznú prevahu v početnosti streľby (19:8). Najskôr zahodili dobré šance Samuel Buček aj Jakub Lacka, no prvý menovaný napokon poslal zápas do predĺženia v 56. minúte, keď bekhendom po ľade prekonal Stanislava Škorvánka. "Po troch prehrách sme nemali na výber, iba prebudiť hráčov. Som rád, že hráči sa prebudili sami, vedeli o čo ide a odbojovali zápas od prvej do poslednej minúty. Nebol to nejaký okulahodiaci hokej, ale my sa tešíme, že našli v sebe silu zabojovať a vydrieť víťazstvo," povedal asistent trénera Nitry Ivan Švarný.

Extra bod pre Nitru zabezpečil premiérovým gólom v Tipos extralige americký útočník Brent Gates. Ten čelil kritike v prvých troch stretnutiach spolu so zámorskými spoluhráčmi Lincolnom Griffinom a Patrickom Bajkovom. Gatesa pred začiatkom sezóny zastihla choroba, ktorá si vyžiadala jeho hospitalizáciu v nemocnici, čo sa prejavilo aj na úbytku hmotnosti. Švarný však v americkom zakončovateľovi vidí potenciál: "Ja si myslím, že Brent ukazoval svoje kvality od začiatku, keď prišiel. Potom prišla choroba, stratil 10 kíl a energiu. On má problém momentálne sám so sebou, aby to dostal späť. Odohral však dobrý zápas a pomaly naberá kilogramy. Pripisujem vinu tomu, že bol v nemocnici na infúziách. Predpoklady má, je to kvalitný hráč a bude to dokazovať ďalej."

Úvod sezóny podľa predstáv nevychádza ani Michalovciam. Po štyroch dueloch má mužstvo z východu Slovenska iba štyri body a v tabuľke mu patrí 9. priečka, o bod pred desiatym Slovanom. "Nepredstavovali sme si takto štart. Potrebujeme však proces. Sme s novými hráčmi v mančafte, dá sa povedať druhý týždeň, takže hľadáme svoju tvár. Musí si to sadnúť v systéme, komunikácii, súhre a verím, že budeme lepší," poznamenal Kúdelka. Zrejme viac očakávala hokejová verejnosť od najväčšej zahraničnej osobnosti v súťaži Lotyša Kasparsa Daugavinša. Kapitán bronzových medailistov z uplynulých MS bodoval iba v prvom kole na ľade Slovana (8:2), no aj po ďalších troch dueloch na jeho konte naďalej svieti bilancia 1+1, doplnená jedným mínusovým bodom. Kúdelka si však uvedomuje, že tridsaťpäťročný útočník prišiel do Michaloviec bez zápasovej praxe, pričom jeho posledným duelom bol predtým súboj o bronz na MS proti USA. Ten sa hral 28. mája. "Potrebuje čas. Keď bude mať dobrú zápasovú kondíciu, tak bude aj veľký prínos pre tím," vyjadril presvedčenie kouč Michaloviec.