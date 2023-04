Hokejisti sa počas play off snažia na sto percent sústrediť na zápasy a nerozptyľovať sa ničím iným. Obranca Košíc Eduard Šedivý prvý zápas finálovej série vynechal, bol totiž v pôrodnici.

Manželka Claudia mu v nedeľu večer porodila dcérku Emku. „Ahojte všetci, ja som Ema. Som zdravé a šťastné bábätko. Tatinkovi som síce zariadila finále po svojom, ale ďakujem, že bol maminke takou oporou počas celého môjho veľkého dňa,“ napísala Claudia na instagrame. Dcérka mala po pôrode 50 centimetrov a 3350 gramov.

Obranca s reprezentačnými skúsenosťami tak v nedeľu utekal do pôrodnice. V čase, keď Šedivého spoluhráči začínali prvé finále proti Zvolenu, jeho manželka začínala rodiť. „Priznám sa, že hokej som nesledoval. Boli však v nemocnici doktori – fanúšikovia, ktorí mi hlásili priebežný stav a tešili sme sa spolu z víťazstva,“ povedal Šedivý novinárom po druhom finále, v ktorom už bol k dispozícii spoluhráčom.

Eduardovi Šedivému sa narodila dcérka Emka. Zdroj: instagram Claudia Šedivá

S manželkou bol prítomný po celý čas a nechýbal ani na samotnom pôrode. „Dokonca som prestrihol pupočnú šnúru,“ priznal obranca „oceliarov“. Po pondelkovom druhom finále Šedivý nezaháľal a dva dni bez zápasu využil na návštevu pôrodnice. „Každá minúta s manželkou a dcérkou je krásna, chcem s nimi byť čo najviac. Navzájom si dopĺňame energiu.“

Hoci myšlienky Šedivému „utekajú“ od hokeja k rodinke, snaží sa v maximálnej možnej miere koncentrovať aj na finále. „Mám dva dni, aby som si to užil, potom sa už budem sústrediť na zápasy vo Zvolene, ktoré nás čakajú. Rodinka mi fandila z nemocnice, no pre mňa je najdôležitejšie to, že sú manželka aj dcérka zdravé,“ dodal obranca.