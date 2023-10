Prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan (48) v podcaste Borisa Valábika (37) a Mariána Gáboríka (41) druhému menovanému nič nedaroval. Vytkol mu, že po tohtoročných MS vypustil do éteru mylnú informáciu, ktorú musel nedávno vysvetľovať.

Vedenie SZĽH stálo po májovom šampionáte v Lotyšsku a Fínsku pred otázkou, kto bude pokračovať pri reprezentačnom kormidle A-tímu. Trénerovi Craigovi Ramsayovi sa totiž skončila zmluva, no hokejový zväz si napokon uplatnil opciu na jej predĺženie o ďalší rok.

Pár dní predtým sa však vo veľkom špekulovalo, či kanadský odborník predsa len zotrvá na lavičke slovenského tímu a nenahradí ho niekto iný. Azda najviac sa skloňoval 48-ročný švajčiarsky kouč Patrick Fischer a prvým, kto vypustil jeho meno do éteru, bol Marián Gáborík v štúdiu RTVS. „Je na Craigovi, ako sa on rozhodne. Keď sa rozhodne zostať, tak zostane. Keď nie, tak ja som už počul v kuloároch, že sa šušká o Patrickovi Fischerovi,“ doslova povedal ešte počas svetového šampionátu.

Práve k týmto slovám trenčianskeho rodáka spred viac než štyroch mesiacov sa v uplynulých dňoch v podcaste Boris & Brambor vrátil šéf hokejového zväzu. „Vysvetli mi, kde si zobral tú informáciu, keď si ju pustil do éteru? Fischer má zmluvu so Švajčiarmi a je proti nepísaným profesionálnym pravidlám, aby si sa rozprával s niekým kto má kontrakt. A moja druhá podotázka je, či si stratil na mňa číslo, keď si sa ma to neopýtal?“ smial sa Šatan, na ktorého slová vzápätí reagoval Boris Valábik: „Bol taký tajomný a váhal, či to povedať. Aj som sa ho pýtal, či má tú informáciu zaručenú, keď s ňou ide pred osemstotisíc ľudí. Povedal, že je z dobrého zdroja.“

Gáborík sa za nič neschovával a svoje vtedajšie slová vysvetlil. „Po prvé, by som zdroj nepovedal, druhá vec je, že si ani nepamätám, odkiaľ to mám a po tretie, dávalo mi to logiku. Švajčiari mali najvyššie ciele, ale pokašľali to. Tréner tam bol už dlhý čas, nepodarilo sa im to a s Craigom má veľmi dobré vzťahy, bol jeho mentor. To znamená, že už by nastúpil na ten systém, čo tu Craig začal. Mne to dávalo zmysel. Miro, mám tvoje číslo, ale ono to bolo také spontánne, že to prišlo v tom štúdiu,“ obhajoval sa Marián Gáborík.

Čo čert nechcel, Šatan sa na nedávnom Hlinka Gretzky Cupe stretol aj so samotným Patrickom Fischerom a mal plné ruky práce, aby všetko uviedol na pravú mieru. „Dostalo sa to aj k nemu. Ty si vypustil medzinárodnú kačicu‘, nielen slovenskú,“ adresoval na záver smerom ku Gáboríkovi prezident hokejového zväzu.