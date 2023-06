Michalovce - Extraligový klub HK Dukla Ingema Michalovce počíta v sezóne 2023/2024 aj s brankárom Stanislavom Škorvánekom, ktorý reprezentoval SR na nedávnych MS v Rige.

V kádri trénera Petra Kúdelku nastalo v medzisezónnom období viacero zmien, ktoré klub prezentoval na stredajšom galavečeri michalovského hokeja. Jednou z noviniek je logo na ramenách dresov, ktoré odkazuje na 50. výročie založenia klubu.

Klub už počas play off informoval o predĺžení spolupráce s trénerom Petrom Kúdelkom. Jeho doterajší asistent Marek Kolba pokračuje vo funkcii a Radoslava Regendu vystriedal Tomáš Surový, ktorý prišiel z Banskej Bystrice.

Fanúšikov michalovskej Dukly potešila správa o zotrvaní brankára Škorváneka, ktorý bol jeden z kľúčových hráčov tímu na ceste z predkola play off až do semifinále. Jeho brankársky kolega z uplynulej sezóny Andrej Košarišťan v tíme skončil a o miesto v bránkovisku budú súperiť Matej Gajan, ktorý prišiel z Banskej Bystrice, odchovanec Vladimír Glosár, ktorý uplynulé dve sezóny pôsobil v Martine, a mladík Tobias Smolko.

V michalovskom kádri napokon nezostal ani jeden z legionárov. V obranných radoch nefigurujú Zach Osburn (zamieril do Mladej Boleslavi), Tariq Hammond (Eisbären Regensburg), Kristaps Bazevičs a ani Ivan Glazkov. Z Nitry prišiel Martin Bodák a z Popradu Sebastian Jasečko. Po dlhoročnom pôsobení v zahraničí a štyroch rokoch v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA sa na Slovensko vrátil Marek Korenčík, ktorý zažije premiéru v slovenskej extralige rovnako ako Američan Sena Acolatse. Ten má za sebou päť sezón v najvyššej nemeckej súťaži DEL, v ktorej mal priemer takmer 0,5 bodu na zápas.

V ofenzíve už nefigurujú Joseph Garreffa, Vitalijs Pavlovs, Vadim Pereskokov ani Patrik Zabusovs. Vedenie sa po sezóne 2022/2023 rozlúčilo aj so Samuelom Chalupom, Petrom Galambošom (Žilina), Davidom Okoličánym, Radovanom Pulišom a Romanom Žitným, ktorý zamieril do Banskej Bystrice výmenou za Michala Kabáča. Do útočných formácií pribudli Kanaďania Mitchell Heard a Max Newton, navrátilec Samuel Solenský, ktorý odohral sezónu 2022/2023 v Nitre, a Marek Valach z Trenčína. Novou tvárou je aj 22-ročný Američan so slovenským pasom Adam Varga, pre ktorého pôjde o prvý európsky angažmán. V kádri sú zatiaľ iba traja hráči, ktorí majú iní než slovenský pas. Vedenie sa ešte obzerá aj po slovenských hráčoch, no najmä po cudzincoch, ktorí by mali byť lídrami.