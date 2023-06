Košice - Slovenskí hokejoví brankári Dominik Riečický a Jaroslav Janus sa dohodli na pokračovaní spolupráce s HC Košice. Obaja boli súčasť tímu v uplynulom ročníku 2022/2023, v ktorom pomohli "oceliarom" k extraligovému titulu. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Pre Riečického pôjde o štvrtú sezónu po sebe a celkovo siedmu v košickom A-mužstve. V základnej časti ročníka 2022/2023 nastúpil do 21 zápasov, v ktorých dosiahol 92,8-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,11 inkasovaného gólu na zápas a trikrát vychytal čisté konto. V úvodných dvoch sériách play off dostal viac príležitostí Janus, no Riečický napokon nastúpil do všetkých piatich duelov finále proti HKM Zvolen. Vo vyraďovacej časti mal v 9 zápasoch 95,8-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 1,18 inkasovaného gólu na zápas a v dvoch finálových zápasoch si udržal čisté konto. Po extraligovej sezóne sa prebojoval na MS, no v konkurencii extraligových kolegov Stanislava Škorváneka a Samuela Hlavaja sa do bránky nedostal.

Janus prišiel do košického klubu v októbri 2022. V základnej časti dostal viac príležitostí než Riečický a v 29 dueloch mal 93,9-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 1,89 inkasovaného gólu na zápas a trikrát vychytal čisté konto. V play off dosiahol 93,33 percentnú úspešnosť zákrokov, priemerne inkasoval 2,11 gólu na zápas a raz vychytal čisté konto. Vo finálovej sérii nastúpil iba vo štvrtom zápase, v ktorom vystriedal Riečického.