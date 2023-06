Slovenský hokejový útočník Mário Lunter sa po takmer štyroch rokoch vrátil do slovenskej extraligy a stal sa hráčom HC Košice. Klub na oficiálnej stránke informoval aj o predĺžení spolupráce s americkým útočníkom Hunterom Fejesom.

Lunter zamieril počas sezóny 2019/2020 do Mladej Boleslavi a v tíme českého extraligistu pôsobil až do konca ročníka 2022/2023. Ten uzavrel účasťou na MS v Rige, ktoré boli pre neho tretie v kariére. V slovenskej extralige doteraz obliekal iba dres materskej Banskej Bystrice, s ktorou vybojoval majstrovský titul. "Pre Košice som sa rozhodol vďaka Gabrielovi Spilarovi a jeho ľudskosti a prístupu pri riešení zmluvy. Samozrejme, Košice sa mi ako klub a mesto páčia, trochu som ich spoznal počas domácich MS v roku 2019. Hala je krásna, sú tam skvelí fanúšikovia a tréner, s ktorým sa poznáme, takže mi to dávalo zmysel. Teším sa na všetkých spoluhráčov, predovšetkým na Mareka Bartánusa, ktorého veľmi dobre poznám a ktorý mi okrem iného povedal, že v šatni je skvelá partia. To je pre hokej veľmi dôležité. Ligu majstrov som už hral. Budú to kvalitné zápasy a myslím, že nás poriadne preveria. Bude to o stupeň rýchlejšie, ale v každom zápase do toho dáme všetko," poznamenal Lunter pre klubovú stránku.

Dres "oceliarov" bude obliekať aj útočník Hunter Fejes, ktorý patril v sezóne 2022/2023 ku kľúčovým hráčom tímu na ceste za majstrovským titulom. V základnej časti odohral 7 zápasov, v ktorých nazbieral 10 bodov za 6 gólov a 4 asistencie. V play off pridal 11 bodov (6+5) v 17 stretnutiach. Prezentoval sa aj dvomi hetrikmi.