S legendárnym Vincentom Lukáčom (69) sme pred blížiacimi sa MS prebrali viacero tém, ktoré hýbu hokejovým Slovenskom. Ako prežíval oslavy košického titulu, čo hovorí na talentovaného Dvorského, ale i to, čo si myslí o Petrovi Šťastnom, ktorý sa musí ospravedlniť Jozefovi Golonkovi, si prečítajte v exkluzívnom rozhovore.

Slovenská reprezentácia do 18 rokov obsadila na MS vo Švajčiarsku štvrté miesto, na čom mal leví podiel útočník Dalibor Dvorský. Mal by dostať šancu v seniorskej reprezentácii?

- Keď ju v nedávnej minulosti dostal Slafkovský, tak ju v mladom kolektíve musí dostať aj on. Na šampionáte osemnásťročných predčil všetky očakávania, tak kedy má dostať šancu, ak nie teraz? Nie je o čom diskutovať. Ak ho na seniorské MS nezavolajú, bude to sabotáž. My sme s Golonkom dali na MS 1997 šancu osemnásťročným mladíkom Mariánovi Hossovi s Bicekom, po ktorých v tom istom roku siahli kluby NHL. Prvého si vybrala Ottawa, druhého New Jersey.

Keď už spomíname blížiaci sa šampionát vo Fínsku a Lotyšsku, čo hovoríte na náš káder, ktorý pomaly dostáva konečnú tvár?

- Brankári sú vyrovnaní, nikto z nich nevyčnieva. Slabinu nášho mužstva vidím v obrane, tá hapruje. Jednoznačne mi v nej chýbajú Černák s Fehérvárym a ak ešte žije šanca, že by mohli posilniť tím, mali by sa kompetentní o to pokúsiť. To isté platí o Kochovi. Útok sa zdá byť tento rok lepší. Podstatné však bude, aby páni na striedačke, ktorých tam je dosť, dali hlavy dokopy a jednotlivé formácie správne zladili.

Vráťme sa pár dní dozadu. Vaša srdcovka, košický klub, sa pred pár dňami tešil zo zisku majstrovského titulu. Čo na to hovoríte?

- Košickí diváci si to už zaslúžili, veď osem rokov museli chodiť po kanáloch. Titul je však v správnych rukách, hoci na začiatku ligy by za tím HC nedal nikto ani deravý groš. Veď ešte v októbri figuroval na poslednej priečke tabuľky. V súvislosti s týmto faktom by ma zaujímalo, či by som napríklad ja po takomto úvode sezóny ostal ešte trénerom Košíc. Kanadský kouč mal šťastie, že ho vedenie klubu podržalo a ako sa neskôr ukázalo, bolo to správne rozhodnutie. Na druhej strane sa pýtam, kde sú chlapci, ktorí vlani vyhrali pre Košice juniorský titul? Prečo sú ich rodičia ticho, pre koho vychovávajú svoje deti? Tu sa dostanú do áčka očividne len protekčné deti, ako napríklad mladý Bartoš, ktorý ani nevie korčuľovať. Smutné...

