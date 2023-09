ROCHESTER - Slovenská hokejistka Nela Lopušanová bude v novej sezóne pôsobiť v americkom tíme Bishop Kearney Selects a v zámorí si musí čo najrýchlejšie zvyknúť na nový život. Na jedlo, jazyk a ďalšie veci. A aj na záujem zámorských novinárov.

Mladá 15-ročná tínedžerka zaujala hokejový svet svojím talentom, v zámorí ohúrila odborníkov počas januárových majstrovstiev sveta hokejistiek do 18 rokov. A to gólom známym ako Michigan. Ten je pomenovaný po Mikeovi Leggovi z Michiganu, ktorý sa ako prvý presadil po takomto zakončení počas turnaja NCAA v roku 1996. Hokejista si pri ňom naberie puk na svoju hokejku za bránkou súpera a keď sa presunie pred ňu, zblízka pošle puk do siete.

Lopušanovej zásah sa stal na stanici ESPN hitom a preslávil ju nielen v Amerike. Mladej slovenskej hokejistke sa počas sledovania tréningu na jej novej strednej škole prihovoril okoloidúci. "Prepáčte, som Craig Severo a môj syn navštevuje rovnakú školu ako vy. Nie je možnosť každý deň vidieť takého šikovného športovca a povedať si, wow, ste naozaj dobrá. Vitajte v Rochestri," uviedla agentúra AP. Lopušanová vstala, potriasla Severovi rukou, zdvorilo sa poďakovala a potom sa usadila späť na svoje miesto vedľa spoluhráčky Finley McCarthyhovej. "Máš veľa fanúšikov," povedala McCarthyová s úsmevom. Lopušanová sa usmiala a odvetila: "Páči sa mi, keď niekto príde len s tým, že chce fotku, alebo niečo iné. Je to naozaj dobrý pocit a posúva ma to k lepšej práci."

Slovenská tínedžerka podnikla svoju prvú cestu do Severnej Ameriky, aby rozvíjala svoje herné schopnosti a získať chce aj vysokoškolské štipendium. "Bol to môj sen a naozaj som na tom tvrdo pracovala. Dúfala som, že sa sem dostanem. A teraz som tu. Je to pre mňa naozaj dobrý pocit," povedala Lopušanová.

Katolícka stredná škola získala za sedem rokov od svojho založenia výbornú povesť a jej program pre rozvoj mladých hráčok patrí v Severnej Amerike medzi najlepšie. Medzi absolventky školy patrí obrankyňa amerického národného tímu Caroline Harveyová, ktorá v marci vyhrala šampionát NCAA s Wisconsinom a o mesiac neskôr získala zlatú medailu na MS. Na súpiske Selects je päť hokejistiek, ktoré sa zúčastnili na nedávnom kempe hráčok do 18 rokov v USA a aj reprezentačná brankárka Českej republiky Michaela Hešová. "Sme veľmi nadšení a poctení, že je Nela našou súčasťou. A myslím si, že je tiež nadšená z toho, že môže byť jednou z členiek tímu a môže sa každým dňom rozvíjať," povedala šéfka dievčenského tímu Cari Coenová.

Talentovaná Slovenka je fanúšička Patricka Kanea, bývalej opory Chicaga. Tridsaťštyriročný útočník pôsobil vlani v New Yorku Rangers. V tíme Selects má Lopušanová práve číslo 88, ktoré nosí aj hviezda NHL. "Bolo prekvapujúce počuť, že mala len 14 rokov, keď som ju videl v záberoch na ľade. Vyzerala ako najlepšia hráčka na ploche. Je pekné vidieť takú vášeň a niekoho, kto tak miluje túto hru," citovala Kanea agentúra AP.