Legendárny Pálffy sa ukázal na hokeji: Čo je za jeho výletom do Zvolena a čo hovorí na Slovan?

Postup hokejistov Zvolena do semifinále play-off si priamo na zvolenskom štadióne vychutnal vo štvrtok večer aj legendárny Žigmund Pálffy (50). Jeho prítomnosť na tribúne nebola vôbec náhodná, keďže s trénerom HKM Petrom Oremusom (52) ich spája dlhoročného priateľstvo.

Odchovanec skalického hokeja a na prelome tisícročí jedna z najväčších hviezd NHL má po kariére dostatok voľného času, a tak si vo štvrtok večer pozrel na vlastné oči rozhodujúci štvrťfinálový duel medzi Zvolenom a Novými Zámkami (5:2). „Keďže okolo Skalice sa v súčasnosti už nehrá žiadny hokej a Trenčín nepostúpil do play-off, rozhodli sme sa kamarátmi, že skočíme do Zvolena. Podporujem totiž trénera Petra Oremusa a som rád, že jeho tím túto sériu zvládol,“ vysvetlil Žigmund Pálffy pred kamerami RTVS svoju prítomnosť na zvolenskom štadióne.

Legendárneho útočníka spája s Oremusom dlhoročné priateľstvo. „Poznáme sa dlhé roky a sadli sme si v minulosti nielen na ľade ako hráči, ale najmä ľudsky. Spolu sme boli v Nitre, keď Žigo začínal seniorskú kariéru v roku 1990. Potom sme hrali spolu aj v Skalici,“ ozrejmil ešte dávnejšie súčasný kormidelník Zvolenčanov, ktorý mal Pálffyho pod palcom aj ako tréner, pričom v sezóne 2008/09 spoločnými silami doviedli Záhorákov do historického finále s Košicami.

Jeden z najlepších slovenských hokejistov v ére samostatnosti pozorne sleduje aj ostatných štvrťfinalistov, pričom najviac ho prekvapil vývoj série medzi Slovanom a Michalovcami. „Michalovčania zamútili vodu a dúfam, že sériu s belasými dovedú do víťazného konca. Čo sa týka bratislavského klubu, už v polovici sezóny som videl, že je tam akási dusná atmosféra. Ono je ťažké, keď nie sú v kádri vlastní odchovanci, ale samí legionári. Napriek tomu má Slovan vo svojich radoch najlepších hráčov, a v tomto prípade žiadne výhovorky neplatia. Ak chcú belasí pomýšľať na postup, musia vyhrať tri zápasy v rade, no ja osobne si myslím, že sa im to nepodarí,“ zakončil Žigmund Pálffy.