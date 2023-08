Košice - Hokejisti HC Košice nastúpia vo štvrtok od 19.45 h na svoj prvý zápas v novej sezóne Ligy majstrov s cieľom prekvapiť favorizovaný švajčiarsky tím EHC Biel-Bienne.

Po vicemajstrovi švajčiarskej ligy sa už o dva dni stretnú na domácom ľade s majstrovským tímom Servette Ženeva, ktorý bude patriť k najväčším favoritom LM. Košičanov v nej čakajú nielen silní súperi, ale aj nový formát i pravidlá presilových hier. Podľa trénera Dana Cemana je hlavný cieľ slovenského majstra "dôstojná reprezentácia klubu a slovenského hokeja."

Za touto ambíciou je túžba po úspešných výsledkoch s elitnými európskymi tímami. Košičania sa po zápasoch s vlaňajšími finalistami švajčiarskej ligy stretnú s nemeckým majstrom Red Bull Mníchov, švajčiarskym Rapperswillom, švédskym finalistom Skellefteou a nemeckým Mannheimom. "Vieme, kto sú naši súperi, do zápasov nemôžeme ísť s iným cieľom než víťaziť. Liga majstrov je pre nás nová výzva v úvode sezóny a v nedávnych týždňoch sme sa na ňu zodpovedne pripravovali," povedal Ceman.

Jediný slovenský zástupca v LM sa v prvej fáze stretne so šiestimi tímami, pričom tri z nich privíta doma a za ostatnými tromi vycestuje. Rovnaký program čaká na všetky mužstvá a po šesťzápasovej základnej časti postúpi do vyraďovačky 16 najlepších tímov z 24 účastníkov. Zásadné novinky prinesú aj samotné zápasy, keďže LM sa rozhodla otestovať nový formát presilových hier. Početná výhoda bude pokračovať aj po tom, čo útočiaci tím skóruje. Naopak skončí sa v momente, keď sa oslabenému tímu podarí streliť gól. K presilovke dôjde aj v prípade, že tím skóruje počas signalizovaného trestu. "Malo by to priniesť viac šancí na skórovanie. Verím, že sa to ukáže ako naša výhoda. Vieme však, že každá novinka prináša aj obavy. Prax ukáže, či je to naozaj krok k lepšiemu. Kľúčové bude, aby sme predvádzali hru bez faulov, pretože tímy v Lige majstrov majú veľkú kvalitu a vedia využívať presilovky," upozornil Ceman.

Dôležitosť presiloviek si uvedomoval aj útočník Filip Krivošík, pre ktorého pôjde o druhú skúsenosť s Ligou majstrov: "Čaká nás kvalitná súťaž. Je určitá nevýhoda, že sa to hrá tak skoro ešte pred ligovou sezónou, no my sa od začiatku prípravy venujeme tomu, aby sme boli pripravení už od prvého zápasu. Bude to výborná previerka proti kvalitným tímom. Budeme mať čo robiť. Novinky v pravidlách ešte viac zvýšia význam presiloviek, ktoré budú kľúčový faktor zápasov. Ak budeme mať dobre pripravenú presilovku, tak budeme úspešní."

Košičania sa v prvom zápase predstavia na ľade švajčiarskeho vicemajstra EHC Biel-Bienne, ktorého mal tréner Dan Ceman dôkladne zmapovaného: "Vlani mali dlhú sezónu, keď 2. miesto po základnej časti potvrdili finálovou účasťou. S tímom Servette Ženeva, ktorý bude náš ďalší súper, následne predviedli sedemzápasovú sériu. Oba tímy majú v kádri viacero bývalých hráčov NHL a hrať proti nim je veľmi ťažké. Už prvý zápas v LM bude pre nás veľká výzva. Budeme čeliť tímu, ktorý má výborného brankára a aj nového trénera," pripomenul Ceman trénerskú zmenu, keď Anttiho Törmänena nahradil Petri Matikainen.

Ceman by mal mať vo štvrtok k dispozícii kompletný káder okrem útočníka Tomáša Ziga, ktorý bude chýbať pre zdravotný problém. V LM štartoval už v dresoch Hradca Králové, Banskej Bystrice aj Slovana Bratislava a tuší, čo čaká Košičanov: "Sú tam veľmi kvalitné tímy z Európy. Buď majstri alebo vysoko postavené tímy. Je vždy skvelé, keď sa s nimi podarí získať body. Verím, že nejaké body získame a spravíme reklamu Slovensku."

Pre HC Košice pôjde o štvrtú účasť v hlavnej fáze LM. Zatiaľ naposledy v nej účinkoval v ročníku 2016/2017, takže štvrtkový duel bude pre "oceliarov" prvý v LM po 2515 dňoch. Dvojzápas so švajčiarskym tímom Fribourg-Gotterón v 16-finále play off 2017, po ktorom Košičania vypadli, si zo súčasného kádra pamätajú obrancovia Eduard Šedivý a Radek Deyl, útočník Marek Bartánus a aj športový manažér Gabriel Spilar, ktorý bol vtedy ešte aktívny hráč. Zo súčasného kádra má 13 hráčov skúsenosti s LM, najviac útočník Marek Bartánus, ktorý v nej doteraz odohral 29 duelov.

program zápasov HC Košice v Lige majstrov:

Štvrtok, 31. augusta: EHC Biel-Bienne (Švajč.) - Košice /19.45/

Sobota, 2. septembra: Košice - Servette Ženeva (Švajč.) /18.00/

Piatok, 8. septembra: Red Bull Mníchov (Nem.) - Košice /19.30/

Nedeľa, 10. septembra: Rapperswill-Jona Lakers (Švajč.) - Košice /15.45/

Utorok, 10. októbra: Košice - Skelleftea (Švéd.) /17.30/

Streda, 18. októbra: Košice - Adler Mannheim (Nem.) /18.30/

HC Košice v Lige majstrov:

2008/2009: v trojčlennej kvalifikačnej skupine obsadil nepostupové 3. miesto (0 bodov)

2014/2015: v štvorčlennej základnej skupine obsadil nepostupové 3. miesto (7 bodov)

2015/2016: v trojčlennej základnej skupine obsadil 2. miesto (5 bodov), v 16-finále prehral s tímom Skelleftea AIK (4:3, 0:3)

2016/2017: v základnej skupine obsadil 2. miesto (3 body), v 16-finále prehral s tímom Fribourg-Gotterón (1:1, 1:4)

