Košice - Hokejisti HC Košice vstúpia do štvrťfinále play off Tipos extraligy s cieľom nadviazať na výsledky zo záveru základnej časti. V nej triumfovali po tom, čo zvíťazili v záverečných ôsmich zápasoch za sebou a mohutným finišom sa dostali na 1. miesto tabuľky.

"Sme v dobrej forme, máme dostatok kvality," povedal útočník Marek Slovák pre klubovú stránku. "Oceliari" mali po úspešnom zavŕšení ZČ 12-dňové voľno, počas ktorého stihli krátke sústredenie v poľských Tatrách, no venovali sa najmä príprave na štvrťfinálového súpera. Jeho meno spoznali po kvalifikačnej sérii medzi Popradom a Nitrou. Napriek tomu, že v pozícii favorita boli Popradčania, z postupu sa v najkratšom možnom čase tešila Nitra. V pozícii desiateho tímu po základnej časti zdolala siedmy Poprad 3:0 na zápasy. Stretnutia najbližšieho súpera Košičanov pozorne sledoval útočník Marek Slovák, ktorý pochádza práve spod Zobora.

"Bolo to hlavne o brankárovi, hrali umne. Vonku vyťažili z minima maximum a doma mali dobrý vstup. Potom to zavreli a pridali druhý gól v presilovke. Poprad už nepustili prakticky do ničoho a celkovo hrali veľmi dobre v defenzíve. A treba povedať, že Poprad si toho veľa nevytvoril," uviedol Slovák. Košičania majú za sebou dlhší oddych než ich súper.

Od prvého zápasu, ktorý je na programe v piatok o 18.00 h, chcú pokračovať vo forme, ktorá ich zdobila v závere základnej časti. "Hrali sme v nich jeden za druhého a pomáhali si. Tímový duch nám priniesol góly a víťazstvá. Chceme v tom pokračovať," uviedol kapitán Michal Chovan pre webstránku hckosice.sk. Košičania začali sezónu 2022/23 v menšej Crow aréne, v ktorej sa im spočiatku príliš nedarilo, no návratom do Steel arény sa výsledky zlepšili. Ako dôležitá sa pre nich ukázala podpora domáceho publika. Na domácom ľade získali 58 bodov a z 25 zápasov zvíťazili v 19.

Slovák verí, že domáce prostredie zaváži už v prvých dvoch zápasoch. "V závere základnej časti nás zdobili dobré presilovky i oslabenia a toto potrebujeme potvrdiť. Verím, že sa ukáže sila našich štyroch útokov. Ideálne by bolo zvládnuť už prvé dva domáce zápasy a v tomto smere sa spoliehame aj na našich fanúšikov. Dúfam, že príde veľa ľudí a tí nás potlačia k víťazstvám," poznamenal Slovák.

Nitra chce zlepšiť efektivitu

Hokejisti HK Nitra vstúpia do štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy s cieľom nadviazať na výkony z nedávnej série proti Popradu. V nej triumfovali 3:0 na zápasy po tom, čo súperovi dovolili streliť iba dva góly. Poctivá defenzíva bude podľa asistenta trénera Dušana Mila dôležitá aj proti Košiciam, chce však zvýšiť aj aktivitu v útoku.

Nitrania neboli v kvalifikácii play off proti Popradu favorit. Do vyraďovacej časti postúpili z posledného možného 10. miesta po tom, čo v záverečnom zápase základnej časti zaznamenali proti Liptovskému Mikulášu postupovú prehru 0:1. Ak by prehrali vyšším gólovým rozdielom, sezóna by sa pre nich skončila. Proti Popradu, ktorý bol po dlhodobej časti na 7. priečke, začali dvomi víťazstvami 2:1 na klzisku súpera. Nádejne rozbehnutú sériu ukončili v najkratšom možnom čase domácim víťazstvom 2:0. V troch zápasoch inkasovali iba dva góly, brankár Libor Kašík v nich dosiahol 98,21-percentnú úspešnosť zákrokov. "Keby sme ho mali vlani, vyhrali by sme titul," povedal v eufórii prezident nitrianskeho klubu Miroslav Kováčik.

Nitrania obsadili v sezóne 2021/22 druhé miesto, keď vo finále prehrali so Slovanom Bratislava. V základnej časti ročníka 2022/23 však zaostali za očakávaniami. Doplácali na zranenia a pred Vianocami absolvovali 13-zápasovú sériu prehier. Po nej sa tím, už pod vedením staronového trénera Antonína Stavjaňu, ktorý nahradil Normundsa Sejejsa, vzchopil. K prestížnemu víťazstvu v Kontinentálnom pohári pridal úspešný boj o záchranu a tesný postup do kvalifikácie play off. V nej sa tím prezentoval defenzívou, ktorá robila "kamzíkom" problémy. Tú chcú zopakovať aj proti Košiciam, no Stavjaňov asistent Milo si uvedomoval, že pre úspech bude potrebné pridať v útoku: "Košice majú kvalitných útočníkov. Musíme byť aktívnejší v ofenzíve. Neviem, či bude na Košice stačiť iba defenzíva." V pomerne krátkom čase sa tím dostal z pásma zostupu do napokon úspešného boja o play off a následného štvrťfinále.

Výsledkový progres sa pozitívne podpísal na nálade v tíme. "V šatni je výborná nálada. Ešte v januári to s nami nevyzeralo dobre, no teraz sme v play off. Každý chce vyhrávať, aj my chceme postúpiť cez Košice. Ich sila je v ofenzíve, majú kvalitných a tvorivých útočníkov. Ak budeme obetavo plniť to, čo máme, myslím si, že to pôjde. Popri obrane však musíme zabrať aj v útoku. Sme v tempe, dúfam, že to bude naša výhoda,“ poznamenal obranca František Gajdoš, pre ktorého je prebiehajúca sezóna najvydarenejšia v doterajšej kariére. "Dôvera trénerov ma teší, chcem im ju vrátiť. Moje výkony môžu byť stále lepšie," uviedol Gajdoš.