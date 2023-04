Hokejisti HC Košice netajili spokojnosť s priebežným vedením 2:0 na zápasy vo finále play off Tipos extraligy, no zároveň ho nepreceňovali. V sérii proti HKM Zvolen zvládli oba domáce zápasy, čím si zopakovali stopercentnú bilanciu z úvodu štvrťfinále s Nitrou a semifinále s Michalovcami.

Košičania zvládli dva domáce zápasy proti Zvolenu najmä zásluhou dôslednej defenzívy na čele s brankárom Dominikom Riečickým. Ten inkasoval z celkových 57 striel iba jeden gól a od 12. minúty prvého zápasu ho Zvolenčania nedokázali prekonať. Tí boli po prehrách 1:3 a 0:1 spokojní so svojimi výkonmi, ktoré ocenil aj tréner Peter Oremus. Oba tímy si uvedomovali, že vo vyraďovacích bojoch ide predovšetkým o víťazstvá, takže na koni sú Košice. "Domáce úlohy sme si splnili. Do Zvolena ideme tiež niečo uhrať, ideálne zvíťaziť v oboch zápasoch. Musíme mať však na pamäti vývoj série s Michalovcami a teraz sa v prvom rade sústrediť na prvý duel vonku. Vieme, že faktor domáceho prostredia robí veľa. Nie je to iba klišé, nám domáce prostredie pomohlo a sme za to vďační. Teraz sa musíme sústrediť na najbližší zápas vo Zvolene. Proti Michalovciam sme síce viedli 2:0 na zápasy, no neskôr sme prehrávali 2:3, takže tentoraz si to musíme postrážiť" uviedol Hovorka narážajúc na osem víťazstiev z deviatich domácich zápasov počas prebiehajúcej play off.

Práve Zvolenčania boli v základnej časti po Košiciach druhý najlepší tím na domácom ľade a ich súper si uvedomoval, že tretí a štvrtý zápas finále môžu byť preto úplne iné než prvé dva. "Zvolenčania budú hrať doma a asi sa pokúsia hrať nátlakový hokej. Na to sa musíme pripraviť, rozobrať si ich. Dôležité bude aj dobre zregenerovať," poznamenal útočník Marek Slovák, ktorý strelil jediný gól druhého zápasu série.

Na rozdiel od prvého doň nastúpil aj obranca Eduard Šedivý. Štart finále vynechal pre narodenie dcérky Emy, ktorá prišla na svet práve počas úvodného stretnutia. "Bol to pre mňa náročný deň a veľmi emotívny. Ďakujem trénerom aj spoluhráčom, že mi umožnili byť celý deň s rodinkou. Som rád, že za mňa v nedeľu zabojovali a aj za to, že mi dnes (v druhom zápase) pomohli, keďže som sa v prvej tretine trochu hľadal," povedal Šedivý.

Takto sa po zápase vyjadril brankár Zvolena Trenčan