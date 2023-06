Bratislava - Novou posilou hokejového klubu HC Slovan Bratislava sa stal kanadský útočník Zach O'Brien. Tridsaťročný center, ktorý môže hrať aj na krídle, podpísal s extraligistom zmluvu na jednu sezónu. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovana.

O'Brien by mal v bratislavskom klube nahradiť na poste centra krajana Branta Harrisa, ktorý po vlaňajšej sezóne uprednostnil ponuku z Českých Budějovíc. O'Brien odohral uplynulé sezóny v zámorských tímoch Newfoundland Growlers (ECHL) a Toronto Marlies (AHL). V nedávno skončenej sezóne zaznamenal v drese Growlers v 59 zápasoch základnej časti 23 gólov a 64 asistencií, v 11 dueloch play off pridal 13 bodov (4+9). Bol najlepší nahrávač ligy a dostal sa do prvého All Star tímu ECHL. Za Marlies predtým nastúpil v siedmich stretnutiach s bilanciou dva góly a štyri asistencie. Do Bratislavy pricestuje 26. júla a k mužstvu sa pripojí na začiatku hlavnej fázy letnej prípravy.

"Som naozaj nadšený, že túto novú kapitolu mojej kariéry začnem práve v Bratislave. O klube, meste a celkovej organizácii som nepočul nič iné, iba samé skvelé veci. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som pomohol tímu vyhrať majstrovský titul," povedal O'Brien pre klubovú webstránku.

Kanadský útočník odohral väčšinu kariéry v nižších zámorských súťažiach. V lete 2010 ho na tréningový kemp pozval klub NHL San Jose Sharks, v roku 2015 získal s tímom AHL Manchester Monarchs prestížny Calderov pohár. Európske ľady si už vyskúšal počas pôsobenia v druhej nemeckej lige (DEL2), kde obliekal dresy Ravensburgu a Landshutu.

"V Slovane ho budeme chcieť využiť na pozícii stredného útočníka v rámci našich elitných formácií. Zach predstavuje kombináciu skúseností, kreativity, zručnosti a konzistentnosti. Jeho hokejové myslenie a konštruktivita sú na vysokej úrovni. Očakávame, že sa stane ofenzívnym ťahúňom mužstva a svoj prínos pre Slovan potvrdí v hre v rovnovážnom počte, ako aj v presilových hrách, kde zúžitkuje svoju kreativitu a čuch na góly," opísal čerstvú akvizíciu športový riaditeľ "belasých" Oto Haščák. Angažovaním O'Briena Slovan nateraz skompletizoval menoslov zahraničných hráčov, na súpiske ich má sedem - jedného brankára, dvoch obrancov a štyroch útočníkov.