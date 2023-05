V hokejovom klube HK 32 Liptovský Mikuláš to poriadne vrie. Hráči ani fanúšikovia nechcú totiž prijať nového majiteľa Róberta Ľuptáka. Nechali sa počuť a tvrdo sa proti nemu ohradili.

Okolo príchodu Róberta Ľuptáka sa diali kontroverzné veci už od samého začiatku. Najprv hokejovú verejnosť obletelo video, v ktorom do telefónu vulgárne nadáva. Aktuálne sa k prevzatiu hokejového klubu negatívne postavili aj hokejisti, ku ktorým sa pridala veľká časť fanúšikovskej základne. Ľupták je bývalý majiteľ detvianskeho klubu a ešte stále aj Prešova, nedávno získal klub MHk 32 Liptovský Mikuláš.

K incidentu zaujal stanovisko kapitán "Liptákov" Martin Kriška. „Som Mikulášťan a žijem tu celý život, čiže čo sa tu deje, vnímam dosť negatívne. Všetci vieme, že to vyhral pán Ľupták. Ja osobne ho súdiť nemôžem, pretože osobne ho nepoznám, nikdy sme sa nestretli, ale hovoria za neho skutky a činy či už sme videli nejaké tie videá kolujúce na internete alebo, čo som počul od kamarátov z hokejového prostredia o jeho správaní. Vidím výsledky z jeho pôsobenia v Detve, kde položil klub, rovnako v Prešove klub vypadol z Tipos extraligy,“ reagoval útočník.

„Takému človeku podľa mňa na hokeji v Liptovskom Mikuláši nezáleží, neverím tomu. Mal som veľa telefonátov, aby som niečo s tým urobil, hoci som malý "pán“ na to, ale ako vravím, väčšina stojí za mnou či už fanklub, ľudia okolo hokeja, nejakí sponzori, ktorí mi povedali, že tomu pánovi na hokej nedajú nič. „Nechápem, prečo sa sem pán Ľupták tiská, keď ho tu nik nechce a nie je tu vítaný. Ak to naozaj pán Ľupták podpíše, tak aj keď mám platnú zmluvu ja pod ním hrať hokej v Liptovskom Mikuláši nebudem, to je moje konečné rozhodnutie,“ dodal Kriška.

Ku kapitánovi sa pridali viacerí hráči

„Úprimne som z toho sklamaný, čo sa deje v mikulášskom hokeji. Som v meste krátko tak presne nevidím do toho prečo sa mesto rozhodlo k predaju. Teraz nevieme čo bude. Zavládla veľká neistota… Ja pána Ľuptáka nechcem hodnotiť. Určite pre klub a mesto to nie je dobré, že fanúšikovia to takto negatívne vnímajú a môže to priniesť problémy či už so sponzormi, ale aj v návštevnosti ľudí na zápasoch počas nastávajúceho ročníka. A hokej sa má v prvom rade robiť pre ľudí,“ povedal brankár Liptovského Mikuláša Michal Valent.

Počuť sa rovnako nechal aj obranca Peter Novajovský: „Vnímam to veľmi čierno pre mikulášsky hokej. Všetci vieme akú minulosť a správanie má pán Ľupták, a to určite nie je reklama na hokej. Silno pochybujem, že niekto zo sponzorov bude chcieť spolupracovať s týmto pánom. Pre mňa osobne je to veľké sklamanie. V prípade prevzatia klubu do rúk pána Ľuptáka si neviem predstaviť ďalej spoluprácu s mikulášskym klubom. Čo mi je ľúto, ale z morálneho hľadiska to pre mňa nie je možné."

Nespokojní sú aj fanúšikovia

Hokejový fanklub nesúhlas vyjadril na sociálnej sieti Facebook. „My, fanúšikovia pod hlavičkou fanklubu Partizáni Liptovský Mikuláš, vyzývame predstaviteľov mesta Liptovský Mikuláš a rovnako pána Róberta Ľuptáka, aby nepodpisovali zmluvu o prevode akcii. Snaha mesta zbaviť sa klubu opäť zarezonovala mikulášskou hokejovou verejnosťou, ale aj celým Slovenskom v tom najnegatívnejšom zmysle. Máme vážne výhrady k morálnym hodnotám pána Ľuptáka ako aj k jeho vystupovaniu na verejnosti, ktoré nie sú v súlade s myšlienkami, ktoré tradičný klub s 90 ročnou históriou predstavuje. Mikulášsky hokej nemôže byť hračkou v rukách hazardérov. Myslíme si, že klub by mal ísť do rúk majiteľov, ktorí majú reálny vzťah a záujem rozvíjať mikulášsky hokej," uviedli vo vyhlásení. Fanklub sa taktiež vyjadril, že plne stojí za vyhláseniami kapitána Liptovského Mikuláša Martinom Kriškom.