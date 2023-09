O mesiac sa začne 107. ročník NHL a je celkom reálne, že na jeho štarte bude chýbať Juraj Slafkovský (19). Podľa uznávaného zámorského odborníka nefiguruje na zozname dvanástich útočníkov Montrealu s jednocestnou zmluvou, čo v praxi znamená, že sezónu môže pokojne začať na farme v Laval Rocket.

Táto alternatívna sa javí reálna len v prípade, že všetci dvanásti útočníci s jednocestným kontraktom budú v úvode nového ročníka, ktorý štartuje 10. októbra, zdraví. Na túto skutočnosť poukazuje uznávaný zámorský odborník Jonathan Bernier z Le Journal de Quebec, podľa ktorého sa košickému rodákovi situácia ešte viac skomplikuje, ak kanadský klub bude musieť začať sezónu s troma brankármi na súpiske.

Túto možnosť už pripustil aj generálny manažér Kent Hughes. „Štart sezóny v Lavale nie je u Slafkovského nemožný. Výkony slovenského hokejistu v tréningovom kempe môžu určiť jeho pôsobisko v úvode sezóny. Draftová jednotka z roku 2022 vynechala druhú polovicu poslednej sezóny so zranením ľavého kolena,“ poznamenal Bernier a jedným dychom dodal: „Bude zaujímavé sledovať počas prípravného obdobia, či jeho napredovanie neutrpelo dlhšou absenciou. V 39 zápasoch minulého ročníka zaznamenal len štyri góly a šesť asistencií. Napriek jeho impozantnej postave mal niekedy problémy vyhrávať súboje proti veľkým chlapcom z NHL.“

Podľa ďalších slov spomínaného zámorského žurnalistu mala vlaňajšia draftová jednotka dosiaľ len málo príležitostí získať skúsenosti v najkvalitnejšej súťaži na svete. „Tréner Martin St. Louis ho zvykol využívať v priemere len na 12 minút na zápas. To bolo menej ako v prípade Rema Pitlicka, a len o trochu viac ako v prípade Alexa Belzileho. V krátkosti, bolo to určite nedostatočné na to, aby získal adekvátne skúsenosti. Ak bude plán na začiatku sezóny podobný, mohlo by byť najlepšie, ak by dostal Slafkovský veľké minúty na farme v Lavale,“ myslí si Jonathan Bernier.