O Žilinčanke Nele Lopušanovej, ktorá len nedávno oslávila 15. narodeniny, rozpráva v súčasnosti celý hokejový svet. Po výnimočných výkonoch a góloch z uplynulých týždňov, zámorský web Habsfanatics dokonca predpovedá, že sa môže stať prvou ženou, ktorú draftujú do NHL. Je niečo také vôbec reálne?

Zástupcovia spomínaného portálu nešetria pri mene žilinskej rodáčky superlatívmi. „Hokejoví fanúšikovia by si ju mali zapamätať, pretože bude ďalšou senzáciou v ženskom hokeji. Niektorí veria, že sa môže stať vôbec prvou ženou, ktorú draftujú do mužskej NHL. Už teraz sú nadšení z toho, že by jej meno dokonca zaznelo v prvom kole. Musíme si však počkať na draft 2026, ktorý je stále ďaleko,“ konštatuje Julien Trekker z habsfanatics.com.

Lela má už teraz možnosť konfrontácie s chlapcami v jej veku, keďže viac-menej pravidelne nastupuje za žilinských Vlkov v lige starších žiakov. Po 14 zápasoch, ktoré v tejto sezóne odohrala, má na svojom konte 43 bodov za 18 gólov a 25 asistencií. Na prvého v klubovom bodovaní stráca len päť bodov, no odohrala o sedem duelov menej. V bodovaní celej súťaže jej patrí síce až 20. priečka, no s priemer 3,07 bodu na jedno stretnutie nad všetkými vyčnieva.

Len pre zaujímavosť, Juraj Slafkovský, ktorý bol vlani jednotkou draftu NHL, mal v rovnakom veku priemer 2,3 bodu na zápas. „S chlapcami je to fyzicky o niečom inom ako so ženami, keďže tam nehráme do tela. Navyše, myslím si, že je aj nereálne, aby som v budúcnosti hrávala s dospelými mužmi,“ vyjadril sa slovenský hokejový supertalent v jednom z rozhovorov.

Viac svetla ohľadom Lopušanovej možného draftu do NHL vniesla koordinátorka ženskej reprezentácie SR. „Niečo také určite nie je možné. To bol zrejme len nejaký blud so zámerom, aby sa dotyčnému portálu čítal článok. Reálne je akurát to, že Nela môže v roku 2026 Slovensko na Zimných olympijských hrách v Miláne, ak sa tam, samozrejme, ako ženský tím kvalifikujeme. Na záver dodám len toľko, že v súčasnosti je okolo Nely rušno, píše sa mnoho článkov, ktoré vzbudzujú senzácie, no ani zďaleka nie všetky sú pravdivé,“ povedala pre Šport24.sk Ľubomíra Kožanová.