A je to vonku: Hossa zverejnil ďalšie hviezdne meno, ktoré príde do Trenčína na jeho rozlúčku!

Legendárny slovenský hokejista Marián Hossa (44) odohrá 18. augusta v Trenčíne svoj rozlúčkový zápas v kariére, pričom zverejnil ďalšie hviezdne meno, ktoré mu bude počas neho robiť na ľade spoločnosť.

Po vstupenkách na rozlúčkový zápas Mariána Hossu sa len tak zaprášilo, prvá vlna bola vypredaná v priebehu dvanástich minút, druhá za sedem. Podľa organizátorov bol o ne enormný záujem aj zo zahraničia.

Nejaké lístky ešte do predaja pôjdu, no už v menšom počte, keďže trenčiansky štadión nemá až takú veľkú kapacitu. „Ľudia však nemusia zúfať, počas celého dňa rozlúčkového zápasu bude na námestí v Trenčíne veľká fanzóna, v ktorej sa bude duel premietať a kde budú prebiehať rôzne súťaže vrátane jednej o posledných 81 vstupeniek,“ hlásia organizátori podujatia s tým, že do fanzóny zavítajú aj samotní aktéri zápasu.

Organizátori zároveň chystajú špeciálny balík lístkov s podpísaným dresom od Mariána Hossu. Ten navyše v uplynulých hodinách prezradil ďalšie hviezdne meno, ktoré nebude chýbať pri jeho rozlúčke. O koho ide, sa dozviete v našej GALÉRII!