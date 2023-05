Svojimi výkonmi si vyslúžil pozornosť. Podľa zámorských expertov čaká Adama Gajana svetlá hokejová budúcnosť.

Slovenský brankár na seba upozornil nielen výkonmi v amerických súťažiach USHL a NAHL, ale aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Gajanovo meno by malo zaznieť aj na tohtoročnom drafte do NHL, Dayton Reimer z portálu The Hockey Writers to očakáva v druhom či treťom kole.

„Má za sebou fantastickú prvú sezónu v Severnej Amerike. Len málo brankárov sa mu môže rovnať vo veľkosti a atletickosti, kluby si to na ňom zamilovali. V budúcej sezóne bude chytať za tím Univerzity Minnesota-Duluth, nemal by mať väčšie ťažkosti v tom, aby sa stal jednotkou, čo mu pomôže v rozvoji,“ píše Reimer o Gajanovi.

Autor pripomína, že mladý Slovák uvádza ako svoj vzor Rusa Andreja Vasilevského, expertovi však štýlom chytania pripomína Vasilevského krajana Sergeja Bobrovského. „Bez ohľadu na to, koho pripomína, je Gajan určite predurčený na to, aby bol raz jednotkou v NHL, hoci tímy to budú musieť byť s jeho vývojom trpezlivé. Aj Bobrovskému chvíľu trvalo, kým sa chopil šance.“

Reimer pripomína aj výroky ostatných reportérov na adresu slovenského brankára. „Je to najatletickejší brankár draftu,“ vyhlásil Corey Pronman z The Athletic.

„Pred majstrovstvami sveta juniorov mi dvaja skauti povedali, aby som sledoval práve Gajana, a to z dobrého dôvodu. Mal všetky predpoklady pre brankára, ktorého skauti hľadali – veľkosť, zručnosť a mentálna odolnosť. Má vyše 190 centimetrov, čo je viac ako dosť pre NHL. Má dobré reflexy, formu a zvláda psychický tlak, aj keď hrá na veľkej scéne proti silnejšiemu súperovi,“ analyzoval Steven Ellis z Daily Faceoff.