HUMENNÉ - Hokejisti Humenného si vybojovali historický postup do slovenskej extraligy. Všade sa vo veľkom oslavuje, no ešte stále nie je isté, či víťaz Slovenskej hokejovej ligy (SHL) aj najvyššiu súťaž bude hrať. Hokejová rozprávka tak môže mať aj smutný koniec.

V rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série play-off SHL zvíťazili na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Hrdinom klubu z východného Slovenska sa stal Martin Lenďák, ktorý ako jediný premenil samostatný nájazd vo štvrtej sérii.

Ďalšou významnou osobnosťou na ceste za postupom bol ruský útočník Igor Safaralejev (28), ktorý piaty rok pôsobí na Slovensku. Necelých šesť minút pred koncom rozhodujúceho zápasu strelil vyrovnávajúci gól a poslal siedmy duel do predĺženia. Zaujímavosťou je, že Safaralejev pôsobil pred Humenným práve v Žiline. S tou sa mu postup dvakrát vybojovať nepodarilo, na východe Slovenska to vyšlo na prvý pokus.

Spolu s ním sa z titulu tešila širšia enkláva spoza našej východnej hranice. So Safaralejevom v útoku totiž hrali krajania Alexej Trandin a Andrej Legalin a chrbát im držal bieloruský obranca Jegor Kudin. Pod skvelý výkon celého tímu sa podpísal ruský tréner Andrej Parfenov.

Pre klub HC 19 Humenné je to obrovský úspech. Klub vznikol len pred štyrmi rokmi. Keď v roku 2019 zaniklo mužstvo MHK Humenné pre existenčné problémy, vznikol práve HC 19 Humenné. Nepovažoval sa za nástupnícky klub, ale ako úplne nový tím, ktorý mal fungovať v skromnejších a transparentnejších pomeroch. Tvrdá práca teraz priniesla ovocie.

V minulosti kolovali informácie, že ruských hráčov v Humennom vypláca súkromný sponzor, to však okamžite v rozhovore pre šport24.sk zmietol zo stola predseda klubu Peter Ždiňák: „Nič také neexistuje. Všetko je transparentné, sponzori sú zobrazení na reklamných paneloch. Nejaké peniaze máme od mesta, niečo od zväzu a ostatné sú sponzorské.“

Otázkou zostáva, či sa bude hrať v Humennom v nasledujúcej sezóne extraliga. Špekuluje sa o predaji licencie Prešovu, ktorý z extraligy zostúpil. „Všetko sa dozviete čoskoro. Zatiaľ na túto otázku nebudem odpovedať, nemám na to ani kompetenciu, ale všetko sa vyjasní,“ povedal Matúš Pavlík, ktorý je určený v Prešove na komunikáciu s médiami. Na tieto slová pohotovo reagoval Ždiňák: „S Prešovom o ničom nerokujeme. Neviem, odkiaľ táto informácia prišla, no hráčom, ktorí si postup vybojovali, sme sľúbili, že urobíme všetko pre to, aby v nasledujúcom ročníku bola v Humennom extraliga,“ vysvetlil.