Legendárny slovenský hokejista Marián Hossa (44) odohrá v piatok 18. augusta v Trenčíne svoj rozlúčkový zápas v kariére. Na mimoriadne atraktívne podujatie zareagovali už aj rôzni špekulanti, ktorí za vstupenky naň pýtajú nekresťanské peniaze. Organizátori však majú pre ľudí oveľa lepšiu ponuku.

Vstupenky na čiernom trhu vystrelili do astronomických výšok, nejeden priekupník ponúka jeden lístok cez 400 eur. „Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli vyhradiť v hľadisku trenčianskeho štadióna jednu z najlukratívnejších tribún na sedenie, do ktorej predávame vstupenky po 281 eur. Avšak každý, kto si ju kúpi, dostane k nej dres s podpisom Mariána Hossu. Tieto lístky uvoľňujeme do predaja postupne,“ vysvetlil jeden z hlavných organizátorov podujatia Peter Neveriš.

Po vstupenkách z prvej i druhej vlny sa len tak zaprášilo, v súčasnosti je ešte v predaji zhruba 350 lístkov na státie. „Ľudia by nemali váhať, posledná vlna lístkov bude dva týždne pred zápasom, žiaľ sedenie je už takmer vypredané. Je možné, že sa ešte objavia v predaji na sedenie takzvané zostatkové lístky. Marián postupne na svojom instagramovom konte odhaľuje hráčov, ktorí prídu do Trenčína. Známa je už polovica. Podľa doteraz oznámených mien je toto podujatie najlukratívnejší hokejový sviatok na Slovensku. Marián zároveň na svojom profile robí aj rôzne súťaže,“ pokračoval.

Neveriš si je vedomý, že všetci Hossovi fanúšikovia sa na štadión nedostanú, a práve pre tých, ktorým sa to nepodarí, je pripravený v deň zápasu zaujímavý program. „Na Mierovom námestí v Trenčíne bude od 14.00 h otvorená veľká fanzóna so sprievodným programom a rôznymi súťažami vrátane jednej o posledných 81 lístkov. Zhruba o 15.30 h tam prídu aj samotní aktéri zápasu, prebehne žrebovanie zostáv jednotlivých tímov a hráči sa pôjdu následne pripravovať na samotný zápas. Autogramiáda hráčov, žiaľ, nebude, v nesmierne nabitom programe s ohraničeným časovým horizontom sa to jednoducho nedá stíhať. Najpodstatnejšia pre aktérov duelu je česť, že si prišli naposledy zahrať s Mariánom, a tým pádom mu vzdať hold, resp. svoj obdiv,“ vysvetlil na záver Peter Neveriš.