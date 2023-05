Hokejové kluby rokujú so zväzom o budúcnosti extraligy: Ak sa nedohodnú, hrozia dve súťaže!

Chcú sa dohodnúť, no majú výhrady. Hokejové kluby extraligy stoja pred dôležitým rozhodnutím, či bude slovenská najvyššia súťaž pokračovať v obdobnom režime ako doteraz. Prekážkou sú viaceré body novej zmluvy medzi nimi a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), ktorý extraligu zastrešuje.

Ako inokedy, aj teraz ide hlavne o peniaze. Riešenie sa hľadá preto, že na konci sezóny vypršala zmluva o odstúpení marketingových práv medzi SZĽH a extraligovými klubmi a aj s generálnym sponzorom Tipos. O lukratívne športové zázemie má podľa našich informácií záujem iná stávková spoločnosť. Tá dokázala na slušný balík odmien na svoju stranu nalákať viaceré extraligové kluby. Na strane SZĽH a Tiposu zas stojí Slovan Bratislava, ktorý má záujem o väčší balík z prerozdeľovaných peňazí zväzom na úkor ostatných klubov. Dôvodom je tradícia a meno klubu v zahraničí, hoci túto sezónu na ľade nič nedokázal.

Aj napriek nezhodám sa extraligové kluby snažia so SZĽH dohodnúť na spoločnom pokračovaní najvyššej súťaže. „Rokovania sa týkajú ďalšieho riadenia extraligy, hľadáme kompromisné riešenia,“ povedal prezident HC ‘05 Banská Bystrica Tomáš Boľoš. Riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Budi verí, že sa kluby a zväz dohodnú. „Partneri Tipos, Tipsport aj RTVS nám vyjadrili podporu v našej snahe o konsolidáciu pomerov a stabilizovanie vzťahov,“ podotkla.



SZĽH predstavil klubom dve varianty riešenia. „V ďalších dňoch sa budeme snažiť nájsť spoločné prieniky s predstavou klubov,“ potvrdil rokovania prezident SZĽH Miroslav Šatan. „Všetky strany na stretnutí deklarovali, že sa chcú dohodnúť. Ide nám o riešenie v prospech celého slovenského hokeja. Rokovania zatiaľ prebiehajú v našej hokejovej kabíne. Ak dôjde k dohode, budeme informovať aj fanúšikov," povedal generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.

Ak sa kluby so SZĽH nedohodnú, hrozí rozdelenie extraligy na dve súťaže, čo prinesie viac problémov ako osohu. Najmä čo sa týka kvality súťaží, keďže Slovensko nedisponuje takým silným ekonomickým zázemím, aby dokázali aj prvoligové kluby utiahnuť náklady extraligy.

Čo požadujú kluby

- demokratické rozhodovanie na základe kvalifikovaného väčšinového princípu

- žiadny klub by nemal mať prednostné postavenie

- extraliga by mala mať profesionálnych rozhodcov

- extraliga by mala mať nezávislý disciplinárny orgán aj nezávislú revíznu komisiu

- systematická práca s mládežou

- vylepšenie zázemia a infraštruktúry pre fanúšikovia

- iné formy sledovania ligy