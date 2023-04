Po tom, čo Juraj Slafkovský (19) okomentoval jeden zo svojich siedmich gólov na vlaňajšej olympiáde v Pekingu, že padol z bufetu, už túto nedeľu sa mu naskytne príležitosť premeniť tieto slová na realitu.

Jednotka vlaňajšieho draftu NHL strelila spomínaný gól v súboji o 3. miesto proti Švédsku, ktorý slovenskí hokejisti napokon vyhrali 4:0. Slafkovský ním otvoril skóre stretnutia, aby ho bezprostredne po zápase už s bronzovou medailou na krku takto okomentoval: „Bol trošku z bufetu. Keď však máte potrebné šťastie, tak to padá zovšadiaľ. Bol to jeden zo siedmich gólov, ktoré som na olympiáde zaznamenal, no práve na tento budem spomínať najdlhšie.“

Štrnásť mesiacov po jeho legendárnej hláške, ktorá medzičasom doslova zľudovela, bude môcť odchovanec košického hokeja streliť gól z ozajstného bufetu v rámci podujatia hokejových legiend v Banskej Bystrici. „Nikdy som neuvažoval nad tým, aké je to strieľať z ozajstného bufetu, ale verím, že to bude zábava. Teším sa na to,“ skonštatoval pre Citronádu Juraj Slafkovský.

Viac podrobností ozrejmil pre Šport24.sk bývalý hokejový obranca Richard Lintner, ktorý nedeľňajšie podujatie na strednom Slovensku zorganizoval. „Streľba z bufetu bude poslednou zo šiestich súťaží zručnosti. Chlapci vrátane Juraja to nebudú mať vôbec jednoduché, pretože spomínaný bufet sa nachádza na najvyššom poschodí zimného štadióna, čiže budú musieť prestreliť aj ochrannú sieť. Sám som zvedavý, ako to dopadne, no každopádne to bude pre hokejových fanúšikov veľmi zaujímavé,“ myslí si Richard Lintner.

S Montrealom vyhrá Stanley Cup

Hoci Juraj Slafkovský vynechal pre zranenie kolena polovicu sezóny v NHL a za Montreal odohral len 39 zápasov, uznávaný zámorský novinár David Ettedgui z BPM Sports na ním zďaleka palicu neláme. Práve naopak, prognózuje, že kanadský klub získa o päť rokov získa Stanley pohár a náš útočník bude toho dôležitou súčasťou.