Hokejistu Popradu presvedčivo zvládli prvý domáci zápas novej sezóny Tipos extraligy. V piatkovom 3. kole prekvapujúco deklasovali vo východniarskom derby majstrovské Košice 7:2, keď už po 15 minútach viedli 5:0. Domáci tak čiastočne odčinili prehru z Trenčína (0:4).

Košice nenadviazali na domáce víťaztvá, keď zdolali nováčika z Humenného (4:1) aj Banskú Bystricu (5:1). "Dnes nebolo z našej strany nič dobré. Neboli sme pripravení na začiatok a veľmi rýchlo sme prehrávali 0:5. V prvých dvoch domácich dueloch sme boli aktívni, lietali sme po ľade. Duel v Poprade sme nezvládli, mali sme problémy v súbojoch, všade sme boli neskoro. Neboli sme pripravení, čo je to moja chyba, kedže som tréner a nesiem za to zodpovednosť. Pre nás to je dobrá lekcia a ak nebudeme pracovať, nemôžeme uspieť. Pozrieme si video. Musíme byť však lepší ak chceme vyhrať akýkoľvek zápas v lige. V nedeľu máme ďalší duel. Musím však pogratulovať Popradu, hrali od začiatku skvelo," konštatoval kormidelník "oceliarov" Dan Ceman.

Tréner "Kamzíkov" Aleš Totter víťazstvo nepreceňuje a verí, že tím takto bude pokračovať aj ďalej."Držali sme sa nášho plánu a všetci hráči predviedli skvelý výkon. Dokráčali sme k víťazstvu. Niekedy príde zápas, keď Vám všetko vychádza a to bolo práve dnes. Bola to výboná reakcia od mužstva po stretnutí v Trenčíne, kde sme nemohli niektoré veci ovplyvniť a všetko bolo zle. Ak chceme byť víťazný tím, nemôžeme stratiť žiadne pochybnosti o sebe. Priemené mužstvá rozmýšľajú, prečo sa to deje a robia chyby. Víťazné si povedia po prehre, že to bol zápas, ktorý na každého príde, teraz to tak mali Košice," uviedol český kouč, ktorý vedie "kamzíkov" od začiatku ročníka.

Poprad sa dostal v tabuľke pred svojho súpera na 4. miesto a chce uspieť aj v nedeľu v Banskej Bystrici: "Verím, že rovnako ako sme sa poučili po prehre, teraz nadviažeme na tento výkon a zvíťazime v Banskej Bystrici. Musím však pochváliť chalanov, ako pracujú. Som rád, že môžem pracovať s takým skvelým realizačným tímom, tento duel bol výsledkom, ako jednotne funguje celá organizácia," dodal Totter. Košice po prehre klesli z čela tabuľky až na piatu priečku. Cez víkend sa opäť predstavia na ľade súpera, čaká ich duel proti Novým Zámkom.