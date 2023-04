Šport24.sk Hokej Slovensko Hanba niektorým ľuďom. Martin Réway prehovoril o alkohole a drogách: ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Nezapadá do koncepcie. Hokejista Martin Réway (28) po rokoch hľadania sa konečne ukázal, že patrí medzi najväčšie talenty slovenského hokeja. Ani tretie miesto v Tipos extralige so Spišskou Novou Vsou a 13 bodov v 12 zápasoch play off mu nezabezpečili pozvánku do najcennejšieho dresu.