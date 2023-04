Vysnívané žihadlo má už doma. Jeden z najlepších slovenských hokejistov v ére samostatnosti Marián Hossa (44) si nedávno splnil to, o čom roky sníval. K trom mercedesom v jeho garáži pribudlo luxusné Porsche, ktoré sa hotuje počas teplejších dní poriadne prevetrať.

Rodák zo Starej Ľubovne sníval o aute tejto renomovanej značky od konca deväťdesiatych rokov. „Keď som v tom období podpísal nováčikovskú zmluvu v NHL, môj agent sa ma spýtal, čo by som si chcel kúpiť. Povedal som mu, že Porsche 911 Turbo, pretože to bolo v tom čase moje vysnívané auto. Odvetil mi, že asi nie je dobrý nápad kúpiť ho hneď, bolo by lepšie, keby som si ho zaobstaral z mojej ďalšej zmluvy. Súhlasil som,“ vrátil sa v rozhovore pre portál christophorus.porsche.com myšlienkami viac než dve desaťročia dozadu Marián Hossa.

Odvtedy mu v garáži pribudlo niekoľko áut, pričom ešte donedávna v nej mal „iba“ tri mercedesy. Počas kariéry sa ku kúpe Porsche totiž nedostal. „Po nej som si povedal, že možno sa tak stane, keď ma uvedú do Siene slávy NHL, alebo vyvesia môj dres pod strechu štadióna. Stalo sa oboje, a tak mám konečne svoje Porsche doma,“ pokračoval legendárny útočník.

Hossa si svojho vysnívaného tátoša zaobstaral ešte pred zimou, no poriadne prevetrať sa ho chystá až počas slnečných dní. „Už sa teším, keď bude lepšie počasie a budem môcť na ňom pravidelne jazdiť. Chcem si ho užiť a nie ho mať iba v garáži. Momentálne v nej stojí, je čistučké a zatiaľ okolo neho len chodím. Minule som si k nemu len tak sadol a vychutnával si pri ňom kávičku. Objavila ma tam manželka a pýta sa, že čo tam robím. Povedal som jej, že si to užívam. Len sa zasmiala a odvetila, že v poriadku, tak ťa tu nechám,“ vytiahol Marián Hossa v podcaste EisKing F1 úsmevnú historku spred niekoľkých dní.

Trojnásobný víťaz Stanley Cupu si zaobstaral Porsche 911 Turbo S Cuope, ktorého cena sa začína pri sume 242-tisíc eur. Jeho maximálna rýchlosť je 330 km/h, pričom z nuly na stovku zrýchli za 2,7 sekundy. Auto má horizontálne protichodný 6-valcový motor s dvojitým turbom a 8-stupňovú prevodovku. Pri priemernej spotrebe Hossa, ktorý zarobil v NHL milióny dolárov, určite nezaplače, keďže tá sa pohybuje okolo hranice 12 l/100 km.