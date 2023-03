HC Slovan Bratislava ako úradujúci majster prekvapivo, no zaslúžene skončil už vo štvrťfinále play off. Hokejisti Michaloviec predviedli v rozhodujúcom šiestom zápase fantastický výkon a zahrajú si semifinále proti Košiciam.

Zatiaľ čo Michalovčania po zápase hovorili o úspechu bojovného výkonu, pre obhajcu prvenstva ide o trpký záver sezóny. HK Dukla Ingema Michalovce je prvý tím v histórii slovenskej hokejovej extraligy, ktorý postúpil do semifinále z 8. miesta po základnej časti. Pozícia papierového outsidera východniarom vyhovovala. "Belasí" sa trápili a sezónu končia s veľmi trpkou príchuťou.

Michalovce viedli po dvoch tretinách rozhodujúceho duelu 2:0. V záverečnej časti Slovan síce pridal plyn, ale fantasticky chytajúci Škorvánek za svoj chrbát nepustil ani jeden puk. Víťazstvo 3:0 spečatil gólom do prázdnej bránky Dávid Buc. "Bola to veľmi náročná séria. Bolo v nej veľa súbojov a obe mužstvá podávali výborné výkony. Zápasy boli veľmi vyrovnané, no väčšinu z nich sme zlomili na našu stranu. Myslím si, že sme boli bojovnejší a na našu stranu sa priklonilo aj šťastie," uviedol útočník Dukly.

Po zápase na štadióne vypuklo úplne šialenstvo. Celok, ktorý si vybojoval účasť vo štvrťfinále play off cez predkolo, začal bujaré oslavy už pred vypredanými tribúnami. Fanúšikovia hnali svojich miláčikov počas celej série vpred a odmenou im je veľký úspech, ktorý neostal bez odozvy z hľadiska. VIAC SI POZRITE TU!