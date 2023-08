FOTO Toto sme tu ešte nemali: Do Trenčína mieria ikony, ktoré odohrali 26-tisíc zápasov v NHL!

Čo meno, to pojem. Presne tak budú v piatok v Trenčíne vyzerať súpisky tímov, ktoré si to medzi sebou rozdajú v rámci rozlúčkového zápasu Mariána Hossu (44). Organizátori exhibície postupne zverejňovali jednotlivých hráčov a pri konečnom menoslove možno konštatovať, že taký duel Slovensko ešte nezažilo.

Už dávno predtým, ako boli zverejnené vôbec prvé mená, bol o Hossov rozlúčkový zápas obrovský záujem a dnes už je jasné, že hokejových fanúšikov čaká niečo naozaj veľkolepé.

V zostavách oboch tímov, ktorých zloženie sa bude žrebovať v piatok na Mierovom námestí v Trenčíne, sa totiž dokopy predstaví 33 hráčov, pričom až 21 z nich zdvihlo počas svojej kariéry nad hlavu slávny Stanley Cup a deviati majú doma aj olympijské zlato. „Myšlienka takejto rozlúčky vzišla už dávnejšie. Prvotne som jej nebol príliš naklonený, ale agent Peter Neveriš ma nahováral, že by bolo pekné rozlúčiť sa takýmto zápasom doma na Slovensku. Časom som sa pozrel na to z iného pohľadu a povedal som si, že do toho pôjdem,“ povedal pred pár dňami Marián Hossa.

Mená ako Henrik Zetterberg, Jonathan Toews, Daniel Alfredsson, Peter Bondra, Žigmunf Pálffy či Zdeno Chára, Ľubomír Višňovský a mnohí ďalší sú zárukou výnimočné hokejového sviatku, aký na Slovensku nemá obdoby. „Vybral som si chlapcov, s ktorými som sa počas mojej kariéry najviac zblížil. Pôsobil som s nimi v kluboch NHL alebo v reprezentácii a dodnes sme spolu v kontakte. Začal som ich postupne oslovovať a som rád, že mnohí z nich sa objavia v piatok v Trenčíne,“ pokračoval Hossa.

Zorganizovať podujatie s hviezdami svetového hokeja nie je lacný špás. „Konečnú sumu aktuálne ešte nemáme. Najväčšou položkou sú letenky, potom je ubytovanie, keďže hráčov ubytovávate v hoteli v Trenčíne. Sú tu niekoľko dní, musíte sa o nich postarať. Je to all inclusive, teda zahŕňa to stravu, program, proste všetko. Stojí rádovo desaťtisíce, ba aj viac,“ ozrejmil pre tvnoviny.sk Hossov agent Peter Neveriš.

Hossova zostava v číslach:

33 hráčov

26 414 zápasov v NHL

41x Stanleyho pohárov

13x zlato z MS

9x zlato z olympiády