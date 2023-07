Kým niektorí športovci sa po kariére spustia a začnú nekontrolovane priberať, u slovenského hokejistu Mariána Hossu (44) niečo také neplatí. Pred pár dňami sa na sociálnych sieťach pochválil snímkou, na ktorej je vymakaný ako nikdy predtým, pričom tehličky na bruchu mu môžu závidieť aj kulturisti.

Hoci Marián Hossa ukončil kariéru už pred piatimi rokmi, stále sa drží v obdivuhodnej forme.

Po vzhliadnutí poslednej fotografie, ktorú nedávno zverejnil na svojom instagramovom konte, sa dá dokonca usúdiť, že na sebe maká oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Aj laik si totiž musel všimnúť, že brucho odchovanca trenčianskeho hokeja zdobia tehličky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani profesionálny kulturista. Snímka vznikla na gréckom ostrove Kos, kam sa Hossovci vybrali tento rok na dovolenku. Trojnásobnému víťazovi Stanleyho pohára robia na nej spoločnosť dve staršie dcéry – Mia a Zoja.

Hossa očividne v uplynulých týždňoch nezaháľal, zodpovedne sa pripravuje na svoj rozlúčkový zápas (18. augusta v Trenčíne, pozn. red.) a v rámci prípravy naň zaradil do svojho tréningového itineráru každodennú drinu v posilňovni a už zopár rokov aj obľúbený box. „Asi v polovici roku 2019 som si povedal, že chcem skúsiť niečo iné. Počas hokejovej kariéry som sa boxu v rámci prípravy vôbec nevenoval. Po prvom tréningu ma to však chytilo, je to skvelý šport na kondičku i brušné svalstvo,“ povedal pred pár týždňami pre Šport24.sk Marián Hossa.

Legenda Chicaga Blachawks síce boxu doslova prepadla, no na ozajstný zápas v ringu by si ešte netrúfla. „Ako som už povedal, milujem tento šport, je vynikajúci na kardio, užívam si každý jeden tréning, no na nejaký zápas ešte nie som nastavený. Skôr v tomto smere hecujem brata Marcela, ktorému ide box vynikajúco, je výborne technicky vybavený a určite by bolo zaujímavé ho vidieť v v ostrom súboji medzi štyrmi povrazmi,“ dodal s úsmevom Marián Hossa.