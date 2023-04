Nádej umiera posledná! Toho sú si vedomí aj hokejisti Zvolena, ktorí v piatkovom 4. zápase finále Tipos extraligy mali nôž na krku, no nakoniec nepripustili, aby Košice oslavovali titul pod Pustým hradom.

Zvolenčania zdolali Košice 5:2 a znížili stav série na 1:3. Základ výhry položili v druhej tretine, keď sa po desiatich zápasoch dočkali gólu z presilovky a potom pridali ďalšie dva góly v rozmedzí 11 sekúnd v hre štyroch proti štyrom. "Oceliari" na to nedokázali už odpovedať a tak si budú musieť počkať na oslavy titulu minimálne do nedele: "Ak by sme vedeli, že po štyroch zápasoch bude 3:1, tak to berieme," povedal kouč východniarov Dan Ceman.

Vo Zvolene bol opäť plný dom. Atmosféra bola elektrizujúca. Vo vzduchu bolo priam cítiť, že v piatok večer sa ešte finále neskončí a Zvolen vykresá nádej. Po záverečnom klaksóne vypukli na zvolenskom štadióne bujaré oslavy. Fanúšikovia si išli hlasivky vykričať a hráči si to s nimi užívali. Ktovie, práve toto môže byť zlomový bod v sérii a tohtoročné finále nakoniec nebude také jednoznačné. VIAC SI POZRITE TU!