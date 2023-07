Patrí k popredným český trénerom a pred pár dňami si ho vyhliadol aj Juraj Slafkovský (19). Vlaňajšia draftová jednotka absolvovala pod rukami Michala Břetenářa testy, ktoré mali ukázať, ako na tom je po zranení kolena ešte z polovice januára. Uznávaný kondičný kouč ponúkol na túto tému pre Šport24.sk exkluzívny rozhovor.

Pred pár dňami bol u vás na testoch Juraj Slafkovský. Poznáte sa s ním dávnejšie?

- Juraj sa ku mne dostal vďaka kondičnému trénerovi Danielovi Kičurovi, ktorý je už sedem rokov mojim blízkym priateľom i kolegom a zároveň jediným človekom, ktorý vie o mojej práci úplne všetko. Sedem rokov spolu vyvíjame vlastný koncept, ktorý následne aplikujeme na mojich i jeho zverencov.

Slafkovský od polovice januára nútene pauzoval pre zranenie kolena. V akom stave ho má v súčasnosti?

- Je schopný plnej záťaže bez úľav. Dan s nim v tomto smere odviedol skvelú prácu.

Aké testy ste mu robili, čo všetko u vás absolvoval?

- Ak sa nenahneváte, o aké testy konkrétne išlo, by som si nechal pre seba. Prezradím akurát toľko, že máme svoju sadu testov, ktorá je pre nás kľúčová a vďaka ktorej hľadáme aktuálne najslabšie články pomyselného reťazca. Následne sme schopní nájsť najrýchlejšiu cestu k progresu. Môžem ešte naznačiť, že Jurajove testy sa týkali dychového a obehového systému, využitia kyslíka v svaloch, neurovizuálneho tréningu a prenosu metabolickej energie do kinetickej.

Slafkovský je jeden z najtalentovanejších slovenských hokejistov za posledné roky. Ako na vás zapôsobil po mimohokejovej stránke?

- Absolútne skvelo. Je to pokorný chlapec, ktorý sa nebojí nových vecí, pretože vie, že chceme preňho len to najlepšie. Nemenej dôležité je, že on sám má chuť zo sebe vydať maximum.

Aj vám niečo vecné daroval na pamiatku?

- Pochopiteľne, to bola podmienka spolupráce. Ale nie, žartujem. No keďže som hokejový fanatik a náruživý zberateľ športových predmetov, venoval mi svoju podpísanú hokejku.

Juraj je na svoj vek mimoriadne vyspelý, vďaka čomu už od šestnástich hrával medzi mužmi. Čo hovoríte na jeho stavbu tela?

- Že je to Hulk... (smiech). Má obrovskú silu, ktorú keď sa naučí používať v správny moment, bude na ľade dominovať. O tom absolútne nepochybujem!