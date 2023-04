KOŠICE – Hokejisti HC Košice zvíťazili vo finálovej sérii Tipos extraligy 4:1 na zápasy s so Zvolenom a tešia sa z deviateho titulu. Majstrovské oslavy nemali v „metropole východu“ konca kraja. Velil im kapitán Michal Chovan (35), ktorý to s fanúšikmi roztočil priamo na ulici.

Košičania triumfovali v piatom zápase finálovej série Tipos extraligy pred očami vlastných fanúšikov nad Zvolenom pohodlne 3:0 a spečatili deviaty majstrovský titul v samostatnosti Slovenska. Od začiatku zápasu boli hladnejší po víťazstve a strelecká nemohúcnosť bryndziarov sa podpísali fakt, že nedokázali ani streliť gól. Celú sériu ovládli Košičania 4:1 a v metropole východu vypukli obrovské oslavy.



Titul po ôsmich rokoch si užívali hráči, realizačný tím i rodiny hokejistov Košíc priamo na ľade. Neskôr sa oslavy presunuli do šatne. Odtiaľ sa niektorí hráči pobrali do neďalekého pohostinstva, kde si vychutnali čapované pivo. Úlohy barmana sa zhostil kapitán Michal Chovan. Ten si z oslavy titulu „Oceliarov“ urobil vlastnú šou. Spoločne so spoluhráčmi sa presunuli pred štadión, kde to roztočili s fanúšikmi priamo na ulici. TU sa dozviete, čo sa tam dialo.