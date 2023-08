ROCHESTER - Začína si plniť sny! Slovenská hokejistka Nela Lopušanová je už v USA. Útočníčka, ktorá sa v predošlej sezóne stala zo dňa na deň hviezdou a len nedávno oslávila pätnáste narodeniny, bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme BK Selects do 19 rokov. V Amerike bude navštevovať aj strednú školu Bishop Kearney v Rochestri.

Nela Lopušanová sa len pred pár dňami stala najlepšou slovenskou hokejistkou, keď anketu ovládla suverénnym spôsobom a každý z hlasujúcich ju zaradil na prvé miesto. Hokejová kométa, ktorá sa stala hviezdou zo dňa na deň vďaka výkonom na MS do 18 rokov, doteraz pôsobila na Slovensku v rodnej Žiline a dominovala v žiackych súťažiach po boku starších chlapcov.

Novú sezónu už ale útočníčka strávi za morom, keď bude hrávať za dievčenský tím BK Selects do 19 rokov. S niektorými novými spoluhráčkami si zahrala nedávno na turnaji v Prahe a Nela sa podľa svojich slov pôsobenia v USA už nevie dočkať. Do zámoria odletela Lopušanová v stredu. „Myslím si, že bude o mňa dobre postarané. Amerika bol môj celoživotný sen a teraz si ho idem plniť. Takže sa neviem dočkať,“ povedala hokejistka po triumfe v ankete Hokejista roka.

Okrem hokeja však bude Nela poctivo zarezávať aj v školských laviciach, keď v Rochestri bude navštevovať katolícku strednú školu. Zaujímavo vyzerá už len pohľad na ročné poplatky za štúdium. Pokiaľ ste katolík, školné vás vyjde na 10 000 dolárov. Ak nie ste katolík a predsa len si zvolíte spomínanú strednú školu, zaplatíte vyše 13 000 dolárov! Rodičia našej hokejistky vedia, že to finančne nebude jednoduché, no sú radi, že ich dcéra si plní sny. Podľa jeho slov len výdavky na život budú stať približne 10 000 dolárov. Pri zisťovaní informácií však neváhali a veria, že ich dcéra bude rásť v USA v každom smere. Neboja sa ani toho, že svoj žilinský domov vymení za internát. „V jednej bytovej jednotke býva štyridsať dievčat, je tam prítomný aj dozor. Spoločne takto na internáte bývajú dievčenské tímy do 16 a do 19 rokov, bez chlapcov,“ povedal Jozef Lopušan pre Sportnet. Čo čaká na našu hokejistku v zámorí nájdete TU!