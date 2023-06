U rodinky Gáboríkovcov sa dnes oslavuje naplno! Šarmantní rodičia, no i výborní tanečníci Marián Gáborík a Ivana Gáboríková dnes pokrstili svoju zlatučkú dcérku Leiu.

Slovenská hokejová legenda Marián Gáborík a jeho nádherná žena Ivana sa dnes rozhodli naplánovať krstiny ich mladučkej dcérky Lei. Marián sa na krstinách ukázal v krásnej bielej košeli a tmavomodrých nohaviciach, no treba uznať, že aj Ivana to trafila perfektne. V krásnych šatoch zatienila svojho manžela a s dcérkou Leiou im to naozaj pristane. Ktorý z dvojice sa vám páčil viac už posúďte sami na fotkách v galérke. Ivana zverejnila spoločné fotky z krstín na sociálnej sieti Instagram, kde popriala svojej dcérke nasledovné. "Leia, nech ťa láska, radosť a čistota tohto dňa sprevádzajú po celý život."