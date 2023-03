BRATISLAVA - Hokejisti Michaloviec sú na prahu veľkej senzácie, keď vo štvrťfinálovej sérii hokejovej extraligy vyhrávajú nad obhajcom titulu zo Slovana už 3:1 a jediné víťazstvo ich delí od postupu do semifinále. Hokejový ošiaľ na východe republiky určite neminie ani polovičky michalovských hráčov.

Michalovce pritom do play-off ani nepostúpili priamo a miestenku medzi najlepšou osmičkou si museli vybojovať v „baráži“ proti Trenčínu, v ktorej to s východniarmi už chvíľami nevyzeralo dobre. Teraz je však Dukla ako pokropená živou vodou a už zajtra môže v Bratislave spečatiť historický postup do semifinále.

Klub aj mesto sú teraz hore nohami a určite to platí aj o polovičkách michalovských hokejistov. Tí sa na svoje partnerky môžu spoľahnúť a aj ony budú nepochybne nervózne na tribúne hnať svojich miláčikov vpred, aby Dukla v napínavej sérii dokázala ukončiť sezónu bratislavskému Slovanu. FOTO nájdete TU!