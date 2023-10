SENICA - Ostali v poriadnom šoku! Na sobotňajší zápas hokejového tímu HC Dukla Senica ako blesk z jasného neba zavítali dve fínske legendy - Jukka Jalonen (60) a Raimo Helminen (59). Ako sa ich podarilo dotiahnuť na štadión účastníka tretej najvyššej súťaže?

Jalonen s Helminenom zavítali počas víkendu na golfový turnaj neďaleko Senice. Keď sa o ich prítomnosti dozvedel majiteľ klubu Pavol Krutý, neváhal a okamžite vyrazil za fínskym duom s malou dušičkou a smelým plánom - dostať ich na prípravný zápas slovenského klubu z tretej najvyššej súťaže. Krutý sa o netradičnom zážitku podelil na svojom Facebooku.

„Jukka Jalonen ma veľmi priateľsky a s úsmevom privítal. Najprv som mu odovzdal darček od Dukly, privítal ho na Slovensku, vyjadril obdiv nad jeho úspechmi a opýtal sa ho ako sa mu páči v Senici,“ uviedol Krutý na margo reprezentačného trénera Suomi s tým, že pred príchodom na golfové podujatie netušil, že sa na ňom nachádza aj ďalšia fínska legenda Raimo Helminen.

Krutý Jalonenovi priblížil príbeh senického klubu a že by bol nadšený, ak by ho mohol na prípravnom zápase privítať spoločne aj s Helminenom. Tréner, ktorý priviedol Fínov k trom zlatým medailám na majstrovstvách sveta a jednému olympijskému zlatu, povedal, že určite sa môže na neho spoľahnúť a na zápase sa ukáže. „Napriek tomu to pre mňa bolo také, že som si hovoril - pokiaľ ho tu neuvidím, neuverím. 17:30 však zaparkovala malá dodávka pred štadiónom a z nej vystúpilo osem Fínov a medzi nimi dve totálne obrovské svetové hokejové legendy. Wau,“ pokračoval v rozprávaní majiteľ senického klubu.

Jalonen spoločne s Helminenom, ktorý má na konte tri sezóny v NHL, zlato z MS či tri cenné kovy z olympiády, hodili čestné buly a na tribúne si pozreli prvú tretinu. „Jukka Jalonen mi povedal, že sa mu veľmi páčila atmosféra na štadióne, užívali si, keď náš fanklub robil druhá strana odpovedá a ocenil aj umenie našich hráčov, ktorí dali zopár pekných gólov. Veľmi živo si pamätám aj momentku, keď Branislav Rehus vymietol šibenicu a Raimo Helminen uznanlivo kýval hlavou smerom na Jukku Jalonena. Totálny bizár!“ dodal Krutý na margo VIP návštevy na senickom zimáku.