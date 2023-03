TŘINEC - Prežíva životnú sezónu! Slovenský útočník Marko Daňo (28) sa vo farbách Třinca stal najlepším strelcom extraligy, keď nastrieľal 29 gólov v 51 dueloch. V tabuľke produktivity skončil druhý za svojím spoluhráčom Martinom Růžičkom (37), pričom za parádnu fazónu bronzového medailistu z Pekingu môže nepochybne aj jeho krásna manželka.

Blízko k zisku korune kráľa strelcov bol v sezóne 2000/01 aj Marek Uram s 26 presnými zásahmi, lenže mal rovnaký počet gólov ako Petr Sýkora, ktorý však odohral menej zápasov, čo hovorilo v jeho prospech. Marko Daňo sa tak stal vôbec prvým cudzincom v histórii českej extraligy, ktorý ovládol súťaž o najlepšieho kanoniera.

„Som rád, že sa mi to podarilo. S Růžom sme si to pekne podelili, ja som kráľ strelcov a on bodovania. Je to super. Verím, že našou produktivitou budeme pomáhať tímu aj v play-off a zájdeme v ňom ďaleko. Mojich 29 gólov je obrovské číslo,“ povedal náš útočník pre klubový web. Za skvelými výkonmi Daňa nepochybne stojí aj rodinná pohoda, o ktorú sa stará jeho manželka Petra.

Tá sa v minulosti preslávila aj ako finalistka Miss Universe či vzťahom s Dušanom Pašekom ml., no dnes je šťastná po boku najlepšieho strelca českej súťaže. Dvojica je už oficiálne svoja necelý rok, keď si splnila sen rozprávkou svadbou na magickom Havaji. FOTO manželky Marka Daňa nájdete TU!