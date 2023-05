Mladá Boleslav - Slovenský hokejista Pavol Skalický sa po troch rokoch vrátil do českého BK Mladá Boleslav. Klub oznámil jeho angažovanie na svojej oficiálne stránke spoločne s príchodom Filipa Pyrochtu a Jána Ružičku.

Skalický pôsobil v klube v rokoch 2018 až 2020 a v druhom ročníku bol najproduktívnejší hráč tímu so 45 bodmi (18+27). Predchádzajúce tri sezóny strávil vo fínskej najvyššej súťaží, kde pôsobil v Lukko a TPS Turku. "V prípade Pavla všetci vieme, čo čakať a rovnako aj on vie, čo čakať od nás," uviedol športový riaditeľ klubu Martin Ševc ohľadom slovenského útočníka. "Je to charakterovo výborný chalan, ktorý má kvalitu po silovej stránke, čo by nám malo priniesť dôraz na oboch stranách ihriska. A v jeho prípade tiež počítame s gólmi," dodal Ševc.

Skalický má na konte slovenský titul s Košicami z roku 2015 a pôsobil aj vo švédskom Örebre. V Slovane Bratislava odohral tri ročníky v kontinentálnej KHL. Mladá Boleslav vypadla v uplynulom ročníku českej extraligy v predkole play off, keď podľahla Komete Brno 1:3 na zápasy.