Košice - Slovenský hokejový útočník Filip Krivošík zmenil pôsobisko v najvyššej súťaži, keď po dvoch sezónach v Nitre prestúpil do Košíc. Úradujúci majster Tipos extraligy o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Dvadsaťštyriročný slovenský reprezentant má za sebou štyri sezóny a viac ako sto zápasov v najvyššej fínskej súťaži v dresoch HPK (Hämeenlinna) a SaiPa (Lappeenranta). Po nich sa vrátil na Slovensko, keď v ročníku 2021/2022 hosťoval v Nitre a s klubom získal striebro. Mužstvo prehralo vo finále so Slovanom Bratislava 2:4 na zápasy. V uplynulom ročníku odohral Krivošík za Nitru 50 zápasov s bilanciou 9 gólov a 23 asistencií.

"Volal som s trénerom a pýtal sa ho na vízie. Aj keď ako hráč ešte úplne nevidím do toho, aká bude súpiska, teším sa minimálne na to, že si zahrám pod dobrým trénerom a v kvalitnej organizácii. Bude to zasa niečo nové v mojej kariére a možno je to priestor, aby som sa posunul. Zopár chalanov poznám osobne a o veľa hráčoch som počul viacero pozitív. Zahráme si tiež Ligu majstrov, čo je kvalitná súťaž a prospešná hlavne v príprave na sezónu. Je skvelé porovnávať sa so svetovými tímami. Pevne verím, že predvedieme dobré výkony. Ligu majstrov som už hral počas môjho pôsobenia vo Fínsku a nie je to žiadna prechádzka ružovou záhradou. Celkovo sa na túto ´jazdu´ oceliarov veľmi teším," povedal Krivošík.