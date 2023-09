Košice - Útočník HC Košice Hunter Fejes dostal od Športovej rady Ligy majstrov trest zákazu činnosti na jeden zápas a pokutu 700 eur za napadnutie rozhodcu. K incidentu došlo počas sobotňajšieho domáceho zápasu so Servette Ženeva (2:3).

Fejes sa v 54. minúte v útočnom pásme nedokázal vyhnúť jednému z hlavných rozhodcov, pričom po kontakte s ním prišiel o puk. Následne sa po ňom ohnal ľavou rukou a práve táto skutočnosť mu priťažila. "Keď sa hráč s č. 22 pokúsil korčuľovať do otvoreného priestoru, rozhodca sa nachádzal v jeho dráhe. Kontakt telo na telo medzi rozhodcom a Fejesom sa považuje za náhodný a za súčasť hry. Dôvodom dodatočného potrestania je použitie ľavej ruky na spôsobenie fyzického kontaktu s oblasťou hlavy rozhodcu. Športová rada vzala do úvahy, že Fejesov pohyb rukou nemusel úmyselne smerovať na hlavu rozhodcu, ale je na zodpovednosti hráča vyhýbať sa v takomto prípade fyzickej sile," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení LM. Fejes by mal košickému tímu chýbať v piatkovom zápase na ľade nemeckého majstra Red Bull Mníchov.