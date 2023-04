V polovici augusta sa v Trenčíne uskutoční akcia, aká sa len tak nevidí. Bývalý slovenský hokejista a zároveň trojnásobný držiteľ Stanley Cupu Marián Hossa (44) sa Zimnom štadióne Pavla Demitru rozlúči v spoločnosti niekdajších spoluhráčov z NHL so svojou bohatou a mimoriadne úspešnou kariérou.

O necelé štyri mesiace absolvujete v Trenčíne rozlúčkový zápas s vašou kariérou. Pociťujete už v týchto dňoch nervozitu?

- Nervozitu ani nie, skôr by som povedal, že zodpovednosť. Nikdy doteraz som totiž nebol v pozícii, ktorá musela v rámci podobných exhibícii vybavovať účasť hráčov. Väčšinou volali mne, či prídem.

Môžete už teraz prezradiť, ktoré veľké mená vykorčuľujú v rámci spomínaného zápasu na trenčiansky ľad?

- Snažím sa byť v tomto smere ešte opatrný, konkrétnejší budem, až keď mi chalani svoju účasť stopercentne potvrdia. Z reakcií tých, ktorých som už oslovil, však cítim pozitívnu odozvu, takže sa veľmi teším. Niektoré mená však predsa len prezradím už teraz. Ide o Nicklasa Lidströma, Nicklasa Hjalmarssona, Martina Havláta, Dustina Byfugliena, Zdena Cháru či Petra Bondru.

V Pittsburghu ste hrávali s jedným z najlepších hokejistov za posledné roky Sidneyom Crosbym. Je aj jeho príchod do Trenčína reálny?

- Pravdou je, že sme spolu obliekali dres Penguins, no v tíme boli aj ďalší vynikajúci hráči, s ktorými by som sa chcel skontaktovať. Čo sa týka samotného Crosbyho, všade kam príde, je to obrovská udalosť a veľmi rád by som si s ním po rokoch zahral. Na druhej strane viem, že hoci má už po sezóne, je vyťažený, má svoju rodinu a určite si chce pred nasledujúcou sezónou poriadne oddýchnuť. Rozhodne ho však skúsim osloviť, no nemám pri jeho mene veľké oči.

Ako bude vyzerať vaša príprava na zápas?

- Za posledné obdobie som bol na ľade iba raz, takže tie tréningy budem musieť určite zintenzívniť. Nebudem to však rozhodne preháňať, veď aj väčšina chalanov, ktorí prídu, majú už po kariére… (smiech)

Tú vašu oficiálne ukončíte v auguste. Čo potom?

- V hre je spolupráca s klubom Chicago Blackhawks, no nič konkrétnejšie ešte nie je na svete. Určite sa však neplánujem sťahovať zo Slovenska, do zámoria by som cestoval len tri-štyrikrát do roka na pár dní. Takto nejako si to viem predstaviť.