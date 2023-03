BRATISLAVA - Fanúšikovia sa môžu tešiť na exhibíciu plnú hviezd! V Banskej Bystrici si 30. apríla v zápase legiend zmerajú sily nielen hokejisti, ale aj herci či futbalisti. Lákadlom bude aj slávny obranca zo zelených trávnikov Martin Škrtel (38), ktorý sa na netradičnú skúsenosť teší a verí, že si neurobí hanbu.

Kapitánmi oboch tímov budú herci Marek Fašiang a Filip Tůma, ktorí si na stredajšej tlačovke už vyskúšali svoje zručnosti, keď mali trafiť lopty do otvoreného okna pristaveného auta. Keďže úspešnejší bol Fašiang, ten bude mať právo prvého výberu v drafte a vyberať si má skutočne z čoho. Divákom sa pod Urpínom totiž predstavia legendy na čele s Mariánom Hossom, Ľubomírom Višňovským, Žigom Pálffym, Petrom Bondrom a mnohí ďalší.

Svoje hokejové schopnosti otestujú aj legendárni futbalisti Róbert Vittek a Martin Škrtel, pričom druhý menovaný sa na netradičný zápas teší. „Keď som bol menší, hokej som hrával pravidelne a na ľad som sa dostal dvakrát do týždňa aj počas pôsobenia v Rusku. Naposledy som si však zahral na Vianoce pred dvoma rokmi, čiže musím potrénovať,“ prezradil niekdajší obranca.

Škrtel sa zúčastní aj súťaží zručností a je rád, že na hokejke bude mať puk. „S futbalovou loptou by to bola väčšia hanba, keby sme netrafili. Predsa len, s Robom sme už dlhší čas na dôchodku, už nám to nejde ako kedysi a s hokejkou môžeme aspoň zakryť naše nedostatky. Teším sa však, že si zahrám s hereckými a hokejovými hviezdami,“ dodal s úsmevom hviezdny futbalista.

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na streľbu z bufetu, narážajúc na zľudovený výrok Juraja Slafkovského po vlaňajšej olympiáde v Pekingu. „Už sme strieľali góly z tribúny v Trenčíne, z veže v Banskej Bystrici, ale z bufetu ešte nie. Som zvedavý, ako to dopadne,“ povedal Marián Hossa.