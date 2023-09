Na toto diváci už ani nebudú zvyknutí. Boris Valábik urobil rážne rozhodnutie, v ktorom zohrala dôležitú úlohu jeho dcérka.

Valábik po skončení kariéry dostal príležitosť v štúdiu RTVS počas hokejových zápasov ako expert a osvedčil sa. „Zo začiatku, ako som začal komentovať hokej, spravil som chybu, že som si začal študovať komentáre ľudí, čo som počas kariéry nerobil. Bol som v hokejovej bubline, keď som bol hokejista. Vnímal som hokej totálne inak ako fanúšikovia. Zaujímalo ma preto, čo by chceli ľudia vedieť a ako by som im mohol priblížiť hokejové dianie a rôzne situácie tak, aby tomu lepšie chápali. Chcel som to nájsť v tých diskusiách. Ostal som v šoku, pretože som za rok nenašiel takmer nič. Jediné čo bolo, tak boli nadávky na moju osobu, alebo vo všeobecnosti,“ povedal Valábik v rozhovore pre Šport24.sk.

Kým jedna skupina jeho postrehy chváli, druhá kritizuje. Televízie sa však radia k tej prvej, pretože Valábikovi ponúkli účasť vo viacerých projektoch, na ktoré kývol. Bývalý obranca sa objavil, napríklad, v tanečnej súťaži Let‘s Dance aj v cestovateľskej relácii S úsmevom po Slovensku. K tomu všetkému mu čas zaberá aj nahrávanie podcastu Boris a Brambor s Mariánom Gáboríkom či podnikanie.

Popri tom sa však bývalý hokejista venuje aj rodinke, ktorú tvorí manželka Lucia a rozkošná dcérka Viktória, ktorá má dva a pol roka. Práve ona je dôvodom, prečo Boris urobil radikálne rozhodnutie.