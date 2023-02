ŽILINA - Doteraz nemala ani občiansky preukaz! Hokejista Nela Lopušanová, ktorá sa v predošlých týždňoch doslova preslávila zo dňa na deň fantastickými výkonmi na medzinárodnej úrovni v drese Slovenska, včera oslávila 15 rokov. Predviedla sa tak, ako ju poznáme, no spoluhráčky ju po zápase s Košicami prekvapili nečakaným „darčekom“.

Lopušanová sa po dlhšom čase predstavila v žilinskom drese a talentovaná hokejistka v deň svojich 15. narodenín znova na seba strhla pozornosť celého Slovenska. V dueli extraligy žien na domácom ľade totiž proti Košiciam predviedla hotový uragán, keď pri víťazstve 24:1 strelila 10 gólov a na ďalších 9 prihrala!

Talentovaná útočníčka je v tejto sezóne doslova na roztrhanie, keďže nehráva len za ženský tím, ale svojimi kvalitami prakticky s prstom v nose zahanbí aj svojich mužských kolegov v žiackych súťažiach. Lopušanová za žilinské ženy nastúpila v doterajšom priebehu ročníka len osemkrát a zaznamenala neuveriteľných 28 gólov a 21 asistencií.

Už len samotný výkon proti Košiciam by bol hodný oslavy, no Nela v nedeľu zároveň dovŕšila 15 rokov a tak si spoluhráčky pre svoju najväčšiu hviezdu pripravili po stretnutí nečakané prekvapenie. Ako to v podobných prípadoch občas chodí, počas chvíle nepozornosti jej do tváre vrhli šľahačkovú tortu a dobre sa na tom zabávali, čo zdokumentoval aj otec hokejistky na sociálnych sieťach. „Bude ich to ešte dosť stáť,“ okomentovala Lopušanová s úsmevom situáciu pre myzilina.sme.sk.