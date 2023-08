Legendárny slovenský hokejista Marián (44) usporiadal koncom minulého týždňa rozlúčkový zápas, na ktorý pozval viacero bývalých či súčasných hviezd svetového hokeja. Veľkolepý duel zaujal aj českých novinárov, ktorí však štadión, na ktorom sa odohral, zvozili pod čiernu zem.

Zámerom trojnásobného víťaza Stanley Cupu bolo, aby sa jeho rozlúčkový zápas odohral na mieste, na ktorom hokejovo vyrastal. Voľba teda bola jasná – Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

Ten nebol očividne pochuti českým novinárom, ktorí si pri jeho hodnotení servítku pred ústa veru nekládli. „Hossova rozlúčka bola nielen vďaka prítomnosti mnohých bývalých skvelých hráčov poriadne retro. Nie zrovna v dobrom tomu dopomohol i trenčiansky štadión z roku 1960, kde Hossa vyrastal. Ostriekané staré steny vylepšené o nájazdy holubov, vyblednuté farby po slniečku a škvrny po tečúcej vode. Špinavá podlaha, rozbité kachličky a zas*ané okná,“ stojí v článku na portáli idnes.cz.

To však nebolo zo strany jeho autora ani zďaleka všetko. „Ten zimák ešte stojí? Nemohol by sa naňho mrknúť Bořek Staviteľ? Pôsobilo skoro nevhodne, pod akou strechou sa zišli slávne mená. A to teplo! Cez šesťtisíc fanúškov urobilo zo štadiónu pec, z ktorej nebolo úniku. Korunku dojmu dodalo, keď sa vnútri z ničoho nič rozozvučalo čosi ako siréna. Hučať prakticky neprestala po celý zápas. Ale kdeže siréna. Organizátori museli zapnúť z tribúny za Halákom starý fukár, aby rozháňali v teple tvoriacu sa hustú hmlu.“