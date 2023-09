BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystrickí hokejisti sa dočkali prvých bodov v sezóne. V treťom kole Tipos extraligy totiž zdolali na domácom ľade nováčika z Humenného 6:4 a to i v oklieštenej zostave.

V nej sa ocitol iba 15-ročný Michal Plančár, ktorý nastúpil vo štvrtej útočnej formácii a stal štvrtým najmladším hráčom v histórii najvyššej súťaže na Slovensku. A hoci na ľade nestrávil veľa času, zaradil sa za tri slávne mená, ktorými sú na 1. mieste Andrej Podkonický, na druhom Dalibor Dvorský a tretí je Šimon Nemec.

"To, že som sa zaradil na štvrté miesto ako najmladší hráč extraligy, je niečo úžasné. Počuť od vás novinárov, že sú práve tieto tri mená pred mnou, tak je mi cťou, že som sa mohol zaradiť za nich," hovoril mladík po piatkovej výhre v drese Banskej Bystrice, pričom neskrýval ani emócie zo svojho prvého štartu: "Som šťastný, že som dostal priestor. Užíval som si to parádne, na konci ma vyzvali aj fanúšikovia na ďakovačku, som za to veľmi rád, užíval som si aj tento moment. Chalani na ľade ma naučili niečo nové. Som šťastný, že sme vyhrali, bolo tam veľa dobrých vecí. Aj som veľmi rád za možnosť zažiť takýto víťazný zápas za Áčko."

Plančár sa historického momentu štartu v extralige dočkal presne vo veku 15 rokov 7 mesiacov a 19 dní. Do tímu mužov pribudol v stredu a o tom, že nastúpi na zápas proti Humennému, sa dozvedel v daný deň ráno na rozkorčuľovaní. "Budem sa snažiť, aby som ešte odohral zápasy za A-tím a napredoval. Musím si ešte zvyknúť na mužskú extraligovú hru, je rýchlejšia, chlapi sú silnejší, je ťažšie dávať pozor na to, čo má kto robiť, to je asi najťažšie. Som šťastný, že som takýto zápas mohol zažiť," dodal vekom iba dorastenec.

Víťazný piaty gól Banskej Bystrice dosiahol v piatok večer proti Humennému útočník Rastislav Gašpar a vyjadril sa aj k štartu iba 15-ročného Plančára: "Treba stavať aj na mladých chlapcoch, aby sa učili, pokiaľ sa naskytne takáto možnosť. Je to pre neho veľká škola, má sa čo učiť každý deň. Ak bude naďalej makať, učiť sa to čo má a hrať hokej, aký má, tak bude nepochybne platným hráčom do budúcna."