Slovenských hokejistov čaká v rámci prípravy na hokejové MS tento týždeň niekoľko tréningových jednotiek v Bratislave. Vo štvrtok 20. apríla a o deň neskôr odohrajú dva duely v proti Českej republike. Do kádra pribudol brankár Stanislav Škorvánek, no pre zranenie z neho vypadol Andrej Kollár.

Slovenský útočník pôsobiaci v Brne mal v závere sezóny zdravotný problém a ten ho napokon zastavil aj v reprezentácii. "S Andrejom sme volali, stále nie je fit. Už je to nejaký čas čo nehral, takže sme sa rozhodli, že to tento rok skúsime bez neho," uviedol asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.

Škorvánek sa k tímu pripojil po vydarenej play off. Michalovce v nej vyradili v 1. kole Slovan Bratislava, v semifinále podľahli v siedmich zápasoch Košiciam. "Všetci ste videli čo predvádzal v play off, je tu zaslúžene. Brankárov máme dosť, sú vyrovnaní, každý má šancu dostať sa do nominácie a ja sa teším ana to, ako sa o to pobijú," dodal Frühauf.

K dispozícii môžu byť aj viaceré posily z NHL

S tímom sa stále pripravuje aj Richard Pánik, no jeho situácia zatiaľ nie je administratívne doriešená. Frühauf vysvetlil: "Čo sa týka Riša Pánika, čakáme na ukončenie procesu. Ide o poistku a administratívne veci. Čakáme na to, ako sa to dotiahne. Čakáme aj na ďalších, v hre sú veľké mená."

Jedným z nich je Adam Ružička, ktorý v tejto sezóne odohral v drese Calgary Flames 44 zápasov s bilanciou 6 gólov a 14 asistencií. Tréneri majú záujem aj o obrancu Samuela Kňažka, ktorý v závere sezóny absolvoval debut v NHL v drese Columbusu. "S Adamom sme v kontakte, už je doma a veríme, že to bude mať pozitívny záver. Aj Samo je hráč o ktorého máme záujem. Teraz dohral, musí prejsť výstupnými testami, ale sme v intenzívnej komunikácii," potvrdil asistent trénera Ramsayho.

najväčší otáznik visel okolo Pavla Regendu, ktorý vynechal záver sezóny pre otras mozgu. "U Paľa Regendu prebieha ten istý proces ako u Kňažka, určite máme o neho záujem. Ale neviem teraz povedať, kedy sa objaví. Vždy reprezentoval rád, je to obojstranné. U Adama Sýkoru sme dostali veľa informácií, či ho pustia, alebo nie, bol by som opatrný. Ale budeme ho sledovať. Martina Fehérváryho by sme chceli mať na MS, má drobné zranenie, je na výstupných testoch, komunikujeme. Uvažujeme aj nad Martinom Chromiakom, ale všetko si musí sadnúť. Ale nehovorím, že nie. Miloš Kelemen má ešte klubové povinnosti teraz je to bezpredmetné." prezradil Frühauf.

Slovenský tím môžu posilniť aj hokejisti z Tipos extraligy

Niektoré mená sledujú tréneri aj vo finálovej sérii Tipos extraligy, ďalší hráči sú ešte v akcii v Čechách. Voľné je už však trio obrancov Patrik Koch, Peter Čerešňák a Mário Grman. "Oslovii sme ich, ale mali ťažké série. Je to čerstvé. Potrebujú si oddýchnuť, doliečiť si zranenia. Budeme múdrejší potom."

Frühauf na záver odpovedal na otázku ohľadne Martina Réwaya, ktorý mal vydarenú sezónu v Spišskej Novej Vsi. Fanúšikovia na rôznych internetových fórach sa vyjadrili pre jeho návrat do národného tímu, no Ramsayho asistent sa vyjadril jednoznačne: "Každý reprezentant je nositeľom nejakého kódexu, je vzorom pre mládež. Tým som povedal všetko."