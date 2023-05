Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilnia v záverečnom bloku prípravy pred MS útočník Oliver Okuliar a brankár Dominik Riečický. Realizačný tím sa zároveň rozlúčil s dvojicou brankárov Šimonom Latkóczym a Matejom Tomekom, obrancom Adamom Jánošíkom a útočníkmi Martinom Faškom-Rudášom a Jozef Balážom. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

Vedenie reprezentácie už skôr informovalo, že k národnému tímu sa pripoja aj obranca Mislav Rosandič a útočníci Miloš Kelemen a Libor Hudáček. Do tréningového procesu sa zapojili už aj obrancovia Patrik Koch a Mário Grman. Obaja sa objavili už na minulotýždňovom zraze, no Grman bojoval s chorobou a Koch si musel doliečiť menšie zranenie.

"Dobre vieme, čo môžeme očakávať od hráčov z českej extraligy. Koch, Rosadič a Grman sú skúsení borci, Okuliar sa v Hradci Králové stal lídrom tímu, bol jeden z najlepších hráčov v play off. Rosandiča aj Hudáčka poznáme veľmi dobre. Veríme, že každý z prichádzajúcich hráčov zvýši konkurenciu v mužstve pred tvorbou záverečnej nominácie," uviedol na margo príchodov asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.

K zmenám prišlo aj na brankárskom poste. Duo Stanislav Škorvánek, Samuel Hlavaj doplní brankár majstrovských Košíc a najužitočnejší hráč uplynulej play off Tipos Extraligy Dominik Riečický. "Rozhodnutie nebolo ľahké, zavážili rôzne faktory. Šimon preukázal potrebné kvality a vidíme v ňom potenciál do budúcna. S Matejom sme počítali do určitej pozície, ale jeho výkony po zranení a výpadku neboli také, ako by sme si želali, čo uznal aj on sám," povedal pre hockeyslovakia.sk tréner brankárov Peter Kosa.