Slovenský zväz ľadového hokeja zakázal reprezentovať hráčom pôsobiacim v KHL. Tomášovi Marcinkovi sa však nepozdáva spôsob, akým zväz pod vedením prezidenta Miroslava Šatana dospel k tomuto rozhodnutiu.

Kým viaceré krajiny dali podobný zákaz hráčom z KHL už minulý rok, Slovensko sa k tomuto kroku odhodlalo až teraz. „Trvalo to veľmi dlho. Zároveň mám pocit, že sa na zväze za niečo skrývajú. Mrzí ma, že nikto nebuchne po stole a nepovie: ‚Je tu krajina, ktorá je agresor, napadla suverénny štát, zabíja jej občanov a berie si ich územie.‘ To ani nemusím opakovať, všetci to vidia a nikto sa nezmôže na to, že povie veci tak, ako sú,“ povedal Marcinko pre denník Šport.

Útočník Třinca je jeden z mála, ktorý otvorene povedal svoj názor a skritizoval zväz. Marcinkovi sa nepáči ani vysvetlenie zákazu pre hráčov z KHL v podaní SZĽH. „Počas debát sme dospeli k jednotnému názoru, že pre pokojný priebeh prípravy a stopercentnú koncentráciu nášho tímu na majstrovstvá sveta bude lepšie, ak v tejto sezóne hráčov z KHL z účasti na šampionáte vynecháme,“ znelo vysvetlenie SZĽH, ku ktorému zväz dospel po debatách s hráčmi z KHL v posledných týždňoch.

Je možné, že zväz k tomuto kroku dotlačili aj sponzori. Po minuloročnom rozhodnutí naďalej volať hráčov z KHL do reprezentácie sa ozvali najväčší sponzori SZĽH ako Orange, Škoda Auto či Tipsport a vyjadrili znepokojenie zo vtedajšieho kroku hokejového zväzu.

„Hokejisti, ktorí šli do KHL, sa slobodne rozhodli, je to ich voľba. Zatiaľ som nepočul, že to nebudeme v reprezentácii rešpektovať. Opisujú to ako narušovanie prípravy. Podľa mňa to nie je správne vysvetlenie. Nepáči sa mi to. Treba sa proti tomu jasne a zreteľne vyhraniť. Chýba mi to. Myslím si, že nie som jediný, čo si myslí, že stanovisko prišlo neskoro,“ myslí si Marcinko.

Dodal, že sú veci, ktoré sú viac ako šport a hokej a toto je jedna z nich. „Susedíme s krajinou, ktorá zažíva dennodennú hrôzu. Nevedia, čo s nimi bude a či sa dožijú ďalšieho dňa. Riešia oveľa väčšie problémy, ako je hokej. Mám na toto jasný názor, ktorý sa nemení.“